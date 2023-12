A Padlásterápia vezetője, G. Pataki Mária elmondta, hogy az előző tárlat Angyali szó címmel a Lencsési Közösségi Házban talált otthonra, és ezzel kapcsolatban merült fel a gondolat, hogy a festőklub tagjai saját festményeikkel ajándékozzák meg szeretteiket. Most is mindenki saját egyéniségét, stílusát megmutatva alkotott, a kiállításon húsz művész száz alkotása tekinthető meg.

G. Pataki Mária elmondta, hogy immár elkészítették a Padlásterápia következő évi tervét is, jövőre több tárlatban gondolkodnak. Ezek közül az első február 18-án nyílna meg Téli kék címmel, és azon helyet kapna minden, ami télről szól. Ezt követően minden évszak apropóján terveznek kiállítást.

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója a csütörtöki megnyitón elmondta: a tárlat címe, a Mennyország, valamint az azon szereplő művek is utalnak a karácsony közeledtére. Hozzátette: az év végére jellemző, hogy mindenki megnyugszik, elcsendesedik és visszatekint az esztendőre. Beszélt arról, hogy az év elején, egészen március végéig nem a megszokott rend szerint működött a bibliotéka, ami miatt a találkozási lehetőségek is csorbultak. Ennek fényében lehet igazán értékelni a közösségeket, a beszélgetéseket.

A Padlásterápia az energiaválság idején is működött a Lencsési Közösségi Házban, és sorolta, hogy idén nyílhatott a festőklub 13., 14., 15., 16. és 17. kurzusán született alkotásokból is tárlat. Ezek között voltak olyan, amely a Békés Megyei Könyvtárban lelt otthonra. Juhász Zoltán igazgató szólt arról is, hogy a Lencsési lakótelepi könyvtár fejlődött az elmúlt évben: például mesesarokkal és újabb bútorokkal gazdagodott támogatásoknak köszönhetően.