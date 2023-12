Elhangzott, hogy Lajos nem teszi ki a lábát a lakásából, mióta szeretett főnöke, a népszerű díva elhalálozott. Élete egyik szakasza lezárult, de ő is bezárta magát sajátos kis világába, múltjába. Egy nap a fiúhoz bekopog az alsó szomszédja, M., a fiatal lány, aki újságíró egy pletykalapnál, és akit az anyja folyamatosan kritizál. M. igyekszik Lajost kimozdítani az apátiájából és a lakásából. A feladat nem egyszerű, de egy elszánt nő számára nincs akadály.

Seregi Zoltán hangsúlyozta, közönségbarát előadásokat kínálnak, bíznak abban, hogy a vígjáték jól illeszkedik ezek sorába és sok nézőt vonz majd. Tarsoly Krisztina hozzátette, a darab története nagyon szerethető, ajándék mindenkinek, aki abban játszik.

– Humoros, miközben komoly emberi próbatételeket mutat be. A díszlet minimál stílusú, de hatásos; a térben egyetlen szín uralkodik majd, szemléltetve Lajos beszűkült életterét, ahol aztán három ember kezd el csatlakozni egymáshoz, úgy, mint a fogaskerekek. A jelmezek is passzolnak a szereplők személyiségéhez; Lajos a megörökölt holmijaiban érzi jól magát, minden, ami körülveszi a múltjára utal. Ebbe csöppen bele a lezserül, illetve az extravagánsan öltözött két hölgy, aki teljesen felforgatja a férfi életét – fejtette ki Tarsoly Krisztina. Varsányi Anna szerző, aki a rendezővel rögtön egy hullámhosszra került, hozzáfűzte, a darab írásakor a közönséget tartotta szem előtt, célja az, hogy értelmiségi és nem értelmiségi is jól szórakozzon, mély tartalmat kapjon.