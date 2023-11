A két város kapcsolatának alakításáért, ápolásáért, a közös projektekért („Kulturális örökség, ami minket összeköt-projekt (Kékfestő)”; a Nagy háború, A nagy könyv és a szerző és a Nagy üzenet könyvbemutató; valamint kiállítás szervezése; a gyermeksport egyesületek versenyeinek szervezése; a kolbászfesztiválokon való bemutatkozás) Dr. Bacsáné Kutyej Bozsena kapott elismerést. A polgármesteri tanácsadó köszönetet mondott a szlovák partnereknek, Ján Danko polgármesternek, Dr. Andrea Jančoškovának a nemzetközi kapcsolatok referensének, Milan Malík alpolgármesternek, Dana Žigova képviselőnek, valamint Iveta Šugárovának és Ivan Štefanidesnek az elmúlt tíz év közös munkájáért, a partnerségért.

A magyar delegáció tagjai a hétvégi ünnepség során részt vettek a Szent Márton-napi jelmezes felvonuláson, a helyi kolbászfesztiválon, valamint a Fehér Rózsa ünnepén is. Utóbbin megemlékeztek Révay Ferenc nádorról, aki a helyi evangélikus gyülekezetet alapította, sőt templomot építtetett, támogatta az oktatás megszervezését. A felek egyetértenek abban, hogy a testvérvárosi kapcsolat a jövőben is a nemzetközi együttműködés példaértékű eleme lehet. A találkozó során több új projekt ötletét is felvetették.