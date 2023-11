A Mezőberényben játszódó darabot először áprilisban, a költészet napján, az eredeti helyszínen mutatták be. A rendező korábban úgy fogalmazott, Orlaiék birtokán egykor ott volt Petőfi, így egy olyan történelmi lábnyom található a helyszínen, ami miatt a helyi bemutató önmagában is egy színháztörténeti pillanatnak számít.

A darabot eddig vándorszínházi jelleggel adták elő Mezőberényben és Szentesen, most pedig, hogy a Jókai nagyszínpadán is láthatja a közönség némiképp változtatni kellett a látványvilágon. Czitor Attila ismertette, a díszlet főként takarófüggönyökből és fényekből állt, azonban a Jókai Színház ifjúsági bérletbe vette a darabot, így több elemmel ki kellett egészíteniük a meglévő látványvilágot, ami most még jobban passzol a korhoz, melyben játszódik.

A rendező azt is elmondta: azért csodálatos Németh László darabja, mert a fiatalok az iskolában főként forradalmárként tanulnak Petőfiről, az előadásban azonban emberi mivolta kerül előtérbe.

– Az "Egy gondolat bánt engemet" című versben elhangzó dilemmát, hogy ágyban párnák közt érje a végzet, vagy a harc mezején, a nézők élőben követhetik végig. Egy kicsit sötétebb, keserűbb, csalódottabb Petőfi képet mutatunk meg – fogalmazott a rendező. A darab azt a kritikát fogalmazza meg, miért bukik el a szabadságharc, meddig kellett volna kitartanunk 1849. júliusában.

– Július 18-án játszódik a történet, amikor az ország vezetői már mindannyian Aradra menekültek vagy emigrációba készülnek. Egy ember van, aki még harcol Erdélyben, Bem a seregével. A szabadságharc reménye ott van bennük is, Petőfi pedig ezt vállalja be, hogy csatlakozik a sereghez. Ez július 18-án történt, majd július 31-én zajlott a segesvári csata, ahol a költő eltűnik. Ez egy nagyon feszült és csalódással teli időszaka volt Petőfinek – fogalmazta meg a rendező.