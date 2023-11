A két évtizede íródott darabot modernizálva viszik színpadra

Gulyás Hermann Sándortól megtudtuk, Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli című darabja húsz évvel ezelőtt íródott, és az akkori aktuális sporthelyzetet mutatja be. Ők azonban megpróbálják azt a jelenkori sporthelyzetre aktualizálni. Itt van például a mostani magyar-bolgár mérkőzés, ami egy fontos dolog, és ebből a szituációból is be tudnak csempészni elemeket az előadásba. De felismerhetnek majd a nézők a darabban további jelenkori helyzeteket a magyar válogatott és hazai mérkőzések életéből. Hangsúlyozta, természetesen csak olyan modernizálást végeznek a darabon, ami alapjaiban nem változtatja meg azt.