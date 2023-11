A város lengyel nemzetiségi önkormányzatának elnöke, Leszkó Malgorzata elmondta, hogy november 11-én ünneplik a lengyel függetlenség napját. A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnökhelyettese, Huszárné Nagy Zsuzsanna hozzátette, hogy 1918-ban 123 év után ezen a napon nyerte vissza függetlenségét Lengyelország, majd november 11-e 1937-ben lett nemzeti ünnep. A náci megszállás, aztán a kommunizmus idején csak illegálisan ünnepelhették a lengyelek, a nemzeti ünnepet 1989-ben állították vissza.

A világhírű tenor, Jan Kiepura és Eggerth Márta kapcsolatáról, házasságáról és pályafutásáról szóló, Szerelem a színpadon című kiállítást a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatója, Balázs István nyitotta meg. Elmondta, hogy véletlenül találkoztak Eggerth Márta nevével, akiről itthon a szakmán belül is alig tudnak, pedig komoly karriert futott be. Kiderült: lengyel férje volt, Jan Kiepura, aki viszont a mai napig benne van a lengyel köztudatban.

Huszárné Nagy Zsuzsanna

A tárlat anyaga szerint a lengyel tenor, Jan Kiepura 1902-ben született. A Varsói Egyetem jogi karával együtt az énektudományban is elmélyült. 1923-ban volt az első nyilvános fellépése, és akkor indult be igazán a pályafutása, amikor a Lwówi Operában jutott munkához. Később olyan nagyvárosokban is színpadra állt, mint Brno, Bécs, Berlin, Budapest és Milánó, a tehetségét pedig a filmipar is felfedezte, és Eggerth Mártát Berlinben egy forgatáson ismerte meg.

Eggerth Márta 1912-ben született, igazi csodagyerek, hatalmas tehetség volt. Mint Balázs István igazgató fogalmazott, nem akart állandóan Mozartot énekelni, ezért a filmek felé vette az irányt. Német és osztrák filmekben volt látható, de kivételes nyelvtudásának köszönhetően angol, francia és olasz produkciókban egyaránt felbukkant. Minden szereplésénél kikötötte azonban azt, hogy legalább egy magyar dalt is énekelhessen.

A sztárok gyakran közösen is felléptek, több filmben egymás oldalán játszottak, és 1936-ban Katowicében házasodtak össze. Ezt követően nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is elválaszthatatlanok voltak. Mivel mind Jan Kiepura, mind Eggerth Márta édesanyja zsidó származású volt, a fokozódó náci térnyerés elől Franciaországba mentek, majd 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba. Ott meghódították a Broadwayt is, a filmezésnek viszont hátat fordítottak.

Leszkó Malgorzata

A házaspár bejárta a világot, és őket ismerni társadalmi rangot jelentett. Jan Kiepura egyszer tudott visszatérni Lengyelországba – ahol a kommunista propaganda ellenére kétszer is hatalmas tömeg előtt adott koncertet –, Eggerth Márta viszont soha nem tért haza Magyarországra. Jan Kiepura 1966-ban hunyt el, a végakaratának megfelelően Lengyelországban temették el, Eggerth Márta pedig csaknem 50 évvel élte őt túl, 2013-ban távozott.

A Lencsési Közösségi Házban a lengyel függetlenség napja alkalmából tartott ünnepségen fellépett Rázga Józsefné vezényletével a Chopin kórus, valamint Szomorné Budai Mariann hegedű- és Rázga Áron zongoraművész adott koncertet.