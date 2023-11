Mindhárman más táncstílussal kezdték karrierjüket, majd külön-külön a hastánc felé fordultak – ekkor találtak egymásra és alakították meg triójukat.

Azóta több versenyen is előkelő helyen végeztek. Idén szeptember 16-án indultak a Dinasma kupa nevű országos hastáncversenyen, egy különleges charleston-szamba-hastánc fúziós koreográfiával, haladó kategóriában, felnőtt korcsoportban. A versenyen arany minősítést és második helyezést értek el, ez volt a harmadik közös versenyünk.

A lányoknak rengeteg fellépésük van Békés vármegyében és az ország más tájain is, emellett mindhárman oktatják is ezt az egzotikus mozgásformát. A beszélgetésből kiderül, milyen Anikó, Niki és Vivien tánchoz való viszonya, mik a jövőbeli céljaik egyénileg és csapatban, illetve azt is elárulták, kinek ajánlott a hastánc elsajátítása – ami a hiedelmekkel ellentétben korántsem csak nőknek szól.

