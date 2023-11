– A kiállítás megidézi a dualizmus időszakát, amikor Benczúr Gyula alkotott – fogalmazott. – Az ország gyarapodott gazdaságilag és a gazdasági prosperitás azt eredményezte, hogy a polgárság mind létszámában, mind anyagi erejét tekintve nőtt. Kialakult egy olyan réteg, amely értékelte a művészeteket. Mint elmondta, a tárlat hatalmas művészeti és történelmi érték is egyben. Kiemelte, Benczúr Gyula alkotásai könnyen befogadhatóak azok számára is, akik viszonylag kevesebb időt fordítottak a művészettörténet tanulmányozására, ugyanakkor egy ritkán átélhető élményt is adnak a képek.

– Olyan festményekhez kerülhetünk karnyújtási távolságra, amelyeket jellemzően csak tankönyvek lapjain csodálhattunk meg, vagy más kiadványok illusztrációjaként láthattunk – tette hozzá.

Dr. Rémiás Tibor, a nyíregyházi Józsa András Múzeum igazgatója elmondta, örömmel hozták el Gyulára az intézményük gyűjteményéből összeállított tárlatot: – Magyarországon a Magyar Nemzeti Galériában található a legnagyobb Benczúr-gyűjtemény, közvetlenül utána pedig a Józsa András Múzeumban, amely a festő hatvankét alkotását őrzi – tette hozzá. Ezekből 31 munkáját és a művész 16 személyes tárgyát hozták el Gyulára.

Szólt arról, hogy a tárlat az ország, illetve Kárpát-medence múzeumaiban vándorol. Az igazgató bemutatta azt a közelmúltban kiadott különleges kiadványukat, amelyet Benczúr mester fia, prof. dr. Benczúr Gyula készítette el a művészről, és amely közelmúltig lappangott. Az igazgató később az alkotó életének több érdekességet is felelevenítette.

A kiállítást Madár Ximena, a Józsa András Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora nyitotta meg. A szakember elmondta, egy kivételes művész életművébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők a kiállításon. Madár Ximena beszélt Benczúr Gyula nyíregyházi kultuszáról, ami napjainkban is él. A művészettörténész emellett bemutatta a kiállított alkotásokat és tárgyakat.