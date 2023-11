Ahogy korábban megírtuk, Békéscsaba és a kínai Shenyang városa 2022 októberében kötött együttműködési megállapodást. A felek úgy vélték, a nemzetek között a kultúrán keresztül a legkönnyebb megtalálni a kapcsolódást, így az egymástól több, mint 14 ezer kilométerre fekvő két város ezen az úton indult el. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulata utazhatott elsőként Kínába, képviselve a vármegyeszékhelyet és a bábjátékot. Varga Anna marketingmenedzser elmondta, hétfős csapatuk október 28-án vágott neki a mintegy 24 órás útnak. Elhagyva a repteret, azonnal egy nyüzsgő nagyváros kellős közepén találták magukat.

– Házigazdáink szeretettel és odafigyeléssel fogadtak, de kellett pár nap, mire az időeltolódás mellett beleszoktunk abba is, hogy európaiakat ritkán látnak arrafelé, feltűnést keltettünk mindenhol, fotóztak bennünket – kezdte élménybeszámolóját a marketingmenedzser. Hozzátette, kint tartózkodásuk ideje alatt négy előadást is játszottak; kétszer egy általános iskolában és két alkalommal egy művészeti egyetemen léptek fel.

– Megérkezésünket követően világossá vált, hogy Kockavarázs előadásunk díszlete egy kiszállítási malőr miatt nem fog megérkezni a helyszínre, így a darabot nem tudjuk előadni. Szerencsére egy héttel korábban volt a Táncolókukac bemutatója otthon, melyet szintén Biró Gyula játszik. A biztonság kedvéért magunkkal vittük a jelmezét, belefért a bőröndbe – folytatta a kalandos történetet Varga Anna. Elmondta, látogatásuk hivatalos keretek között zajlott, kulturális programok és protokolláris események adták a gerincét.

Látogatás az óvárosban. Fotó: Napsugár Bábszínház

– Lenkefi Zoltán igazgató több interjút is adott a shenyangi állami televíziónak, részt vettünk ünnepi eseményeken, a két város együttműködését erősítő megbeszéléseken, egyeztetéseken, és többször invitáltak meg minket díszebédre is. Utunk talán legmeghatóbb pillanata volt, amikor 600 gyermek énekelte magyarul a Tavaszi szél kezdetű dalt. Mindannyian elérzékenyültünk – elevenítette fel.

A bábszínészek a hét Shenyangban töltött nap során jártak óvodákban, általános iskolákban, egyetemeken, múzeumokban, de természetesen megnézték az óvárost és a helyiek által kedvelt piacot, bevásárlóközpontot is. Teljes keresztmetszetet kaptak a kínai kultúrából, szokásokból, oktatásból, gondolkodásból is. Finom és érdekes ételeket ettek, kóstoltak medúzát, pirított selyemhernyóbábot, különféle kagylókat, bambuszt, lótuszgyökeret, sőt duriant is.

– Voltak olyan étkek is, amelyek annyira nem álltak távol a mi kultúránktól, de a malacfület, a sertésvért is merőben más feldolgozással kínálták. A hét végére mindannyian megtanultunk pálcikával enni, és számos étkezési szokást hazahoztunk magunkkal. A múzeumok gazdag kínálata, a város monumentalitása szinte befogadhatatlan volt, olykor meghökkentő is. Shenyang alapvetően iparváros, ennek jellegzetességeit hordozza is magán, a múzeumok, kulturális terek is gyakran korábbi gyárépületekből formálódtak. Az oktatásban nagy hangsúlyt fektetnek a korai fejlesztésre, már óvodában is olyan mozgásformákat biztosítanak a gyerekeknek, melyek a későbbiekben is testi-szellemi fejlődésüket szolgálja. Két általános iskolában jártunk, az egyik a sportra, a másik a zenére helyezi a hangsúlyt, merőben más szemlélet mentén működnek, mint amit mi megszoktunk. Az első években csupán számolni, írni tanulnak a kisdiákok, és a választott területüket sajátítják el napi három-öt órában. Az előadásainkat egyébként nagy szeretettel fogadták gyermekek, felnőttek egyaránt. Ottlétünk éppen egybeesett Kína és Magyarország együttműködésének 75. évfordulójával, valamint a „The Belt and Rood” nevet viselő gazdasági együttműködés aláírásának 10. évfordulójával, így két ünnepségen is részt vettünk. A Napsugár életében szakmailag is meghatározó volt a Kínában töltött hét, a kollégák sokat dolgoztak, de közben olyan élményekkel is gazdagodtak, melyekből még nagyon sokáig töltekezhetnek, inspirálódhatnak – részletezte Varga Anna.