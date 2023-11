Hazafelé elgondolkodtunk azon, hogy hosszabb időt töltöttünk a vonaton, mint a kiállítótermekben, de megérte – summázta tapasztalataikat az egyesület elnöke, Makuláné Gulicska Valéria, majd a részletekről mesélt.

– Renoir neve összeforrt az impresszionizmussal. Csodaszép tájképeket, enteriőröket láthattunk, de festett aktképeket, készített szobrokat is. Miután megnéztük a kiállítást, átmentünk a Műcsarnokba, ahol most Reigl Judit, az absztrakt expresszionizmus világhírű magyar származású képviselőjének művei láthatók. Nehéz nagyobb kontrasztot elképzelni, mint ami a két művész alkotásai között tapasztalható. Ám miután átálltam a másféle stílusra, érdeklődéssel néztem a képeket, és olvastam a magyarázatokat.

– Nagyon különböző stílusú alkotókkal találkoztunk, de kísérletező kedvükben, kitartásukban hasonlóan rendkívüliek voltak. Renoir reumás ízületi gyulladása miatt idővel tolókocsiba kényszerült, kezei is eldeformálódtak. Ennek ellenére élete végéig festett, és a kezéhez kötözött ecsettel is remekműveket alkotott. A kiállítás végén látható filmfelvétel egy megnyomorodott, de életvidám embert mutatott be.

– Kitartás és elkötelezettség tekintetében Reigl Judit is példakép lehet. Már az ötvenes években elismert művész volt, de sajátos, kísérletező kedve irányította, szabad akart maradni. Képeit sokáig nem vásárolták, így nehéz körülmények között élt egy Párizs közelében lévő településen. Kis házat bérelt, aminek padlásterében alakította ki műtermét. Utolsó éveiben a meredek létrán már nem tudott felmenni, nem tudott festeni sem, csak rajzolt. Életét az sem változtatta meg, hogy a 21. század elején felfedezték, és művei 100 milliókért keltek el. Bevételéből inkább másokat segített. 97 évesen hunyt el 2020-ban. A művészeti élmény mellett nagyszerű emberi sorsokat ismertünk meg ez évi utolsó kirándulásunkon.