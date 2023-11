Martyin Emília néprajzos muzeológus, a Munkácsy múzeum igazgatóhelyettese köszöntőjében úgy fogalmazott, a múzeum büszkeségként éli meg, ha békéscsabai származású vagy kötődésű képzőművészek életművéből rendezhet tárlatot. Ismertette, Bohus Zoltán, Fajó János, Lukoviczky Endre, Mengyán András, Pátkai Ervin és még sok más jeles csabai alkotó után állíthatják ki Klimó Károly művészetének egy szeletét, mely alkalomra már régóta vártak.

– Klimó Károly megszámlálhatatlan egyéni és csoportos kiállításon vett részt, Magyarországon és Európa számos városában neves galériák és múzeumok kiállítótereiben mutatta be alkotásait. Az alkotói életmű egyik mércéje, hogy mennyi és milyen közgyűjteményekben őrzik az adott művész alkotásait. Klimó Károly alkotótevékenysége ennek a mércének is maximálisan megfelel – fogalmazott az igazgatóhelyettes. Elhangzott, a művész emellett irodalmi remekművek kiadásában is közreműködött illusztrátorként, a nevéhez fűződik például az Ibsen: A vadkacsa című színművének, vagy Kafka: A kastély című művének illusztrálása.

Hajdu István művészettörténész, a Balkon című folyóirat főszerkesztője úgy fogalmazott, Klimó Károly festményei, grafikái egyrészt a káosz előidézésének, kibontakozásának, másrészt annak elszenvedésének, elviselésének művészi dokumentumai.

– Elegáns és látványos képei egyfelől eklektikus illusztrációk, másfelől metaforák. A szakma, a technika, a praxis, a mesterség, és talán a kiüresedő művészet metaforájaként is felfogható – fogalmazta meg. Kiemelte, Klimót témájához, tárgyaihoz valami melankolikus, egyben szimbolikus gondolkodásmód kötötte és fűzi máig, melynek lényegét egy nem egészen ismeretlen, mégis különösen analitikus igény és vágy adja. Hozzátette: a kollázsok, asszamblázsok a melankólia mellett pengeéles iróniával rendezik önmagukat a kettős mutatás, a paradoxonnal ábrázolás szellemes példáivá.

Klimó Károly Munkácsy Mihály-díjas festőművész és grafikus az egyik legeredetibb magyar nonfiguratív-festőként számon tartott művész, a kiállítás bejárása alkalmával tolmácsolta az érdeklődők felé azt, hogy munka közben milyen gondolatok fogalmazódtak meg benne egy adott kép születésénél.