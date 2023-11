A rendezvényt élénk érdeklődés kísérte a Szlovák Kultúra Házában. Krajcsovics Hajnalka, a Csabai Szlovákok Szervezetének ügyvezetője elmondta, aktív ez a csoportjuk is, ősszel már többek között lecsópartit tartottak, valamint vendégük volt Várkonyi János békéscsabai festőművész, aki szlovák gyökereiről is mesélt. Krajcsovics Hajnalka kitért arra, a civil szervezetnek a nyugdíjas pedagógusok mellett az iskolák technikai dolgozói közül is többen tagjai.