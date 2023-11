Egy rosszalkodó kislány vajon miért várja a büntetését? Például azért, hogy a nagymamája házának tiszta szobájában beállhasson a sarokba? Vagy másért?

– Alig vártam, hogy beküldjenek a csínytevéseim után abba a bizonyos szobába. Az ágyon két csodálatos baba volt és a legnagyobb büntetés számomra az volt, hogy nem nyúlhattam egyikhez se. Ámulattal és vágyakozva néztem szépségüket. Már akkor imádtam a babákat. Szerintem azóta is azt a két szépséget keresem. E sok évtizedes kötődésem eredménye, hogy mára már 1200 babám van – mesélte bemutatkozásakor Györgyi, akinek a gyűjtéshez más motivációja is akadt.

– Amikor 14 éves lettem, magával ragadott a rejtvényfejtés engem is. Ráadásul szerencsésnek bizonyultam. Beküldtem a megfejtéseimet és a Füles újság nyereményei, például a porcelánbabák, folyamatosan érkeztek hozzám. A gyűjtőszenvedély elragadott. Ahogy telt az idő, egyre többen megismertek, kaptam ajándékba is babákat, a piacokat járva kerestem is újabbnál újabbakat. Ünnepnapokra, családi alkalmakra is babákat ajándékoztak nekem, hiszen a kedvembe akartak járni. A gyűjteményem szépen gyarapodott. Pisti fiam rávezetett egy kereskedelmi üzletlánc nyereményjátékára később, onnan beszereztem az egész sorozatot, 42 babával gyarapodtam. De érkezett értékes játék Angliából, Velencéből is. Amerre jártam, vadásztam, kutattam a beszerzés után – mesélte vidáman, derűs optimizmussal a gyűjtő, aki vallja, az egész gyűjteménye az életéről szól.

– Nekem az élet játék – ezt el is hisszük Györgyinek, látva fantasztikus babáit, a bohócokat. Ja! A bohócok...

– Ha tematikát keresünk a kiállítási anyagban, akkor egyik részében vannak olyan babák, amelyekre népművészeti motívumokkal hímzett kötények, ruhák kerültek s kerülnek a folytatásban. Az elhatározásomat tett követte, lányom segítségével már 50 babámra került ilyen viselet. Van másik! – a híres Eötvös Gábor cirkuszművész szállóigéje nyomán a bohócbabáimat is láthatja a közönség. S vannak a velencei karnevált idézők. Macijaim az év 12 hónapját megidézik – sorolta a gyűjtő, aki elhozta Szénásra a fából készült játékokat is. Zöme vonat: a gyűjtő utazó szenvedélyét tükrözik.