Mint írta, az eredetileg Münchenből eredő hagyományos német népünnepély mára a világ számos pontján jelenti az őszi jókedv és mulatság kitüntetett alkalmát.

– A német hagyományokat is képviselő vidám rendezvény ezúttal városunkban is szerephez jutott az őszi programkínálatban a Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. A Jantyik utcai Nemzetiségek Házában megrendezett esemény számomra egyúttal a helyi közösségi élet egyik újabb szép és színes gyümölcsét is jelenti. A német kisebbséggel immár évek óta egyre szorosabb együttműködés köti össze az önkormányzatot – emelte ki. – A civil szervezet komoly szerepet vállal a helyi közösségi élet szervezésében.