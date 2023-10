Szépség kinn és benn. Gyöngyösi Károly otthonát virágerdő veszi körbe. Feleségével sokat dolgoznak a kertben, az alpolgármester, ha a közéleti munkájával végzett és még nem jutott be műtermébe, besegít. S ha már a műtermét említettük: a kunágotaiak nyugalmazott pedagógusa, jelenlegi alpolgármestere köztudottan a festőecset értő használója, amatőr festő.

A kétegyházi alkotótábornak, amelynek több mint négy évtizedes múltja van, is rendszeres, visszatérő résztvevője. Az idei volt a 43. tábori találkozó, ahol Gyöngyösi Károly is örömmel vett részt régi és új ismerősei körében.

Ha ideje engedi, visszavonul műtermébe és alkot

– A táborok hangulata engem is vonz, ki nem hagynám, immáron 20 éve. Az alkotókról, munkájukról kap ízelítőt, aki erre nyitott és kíváncsi. Én az vagyok. Hazai, román és német ismerősök, visszajárók körében én is jól érzem magamat. Jó kis banda jött össze 2023-ban is. Én közösségben remekül érzem magamat – mesélte széles mosoly kíséretében, miközben pompás kerti környezetbe beállva megmutatott néhányat az ott készült festményei közül.

– Azt vettem észre, a tábor életében is állandósult a változás. Az alkotók egy ideig képviselnek egy irányzatot, majd maguk is változva váltanak. Megjelenik például a modernebb stílus, ami az én képeimen már nem jelenik meg. Alkalmazkodok, mondok véleményt, de maradok a virágcsendéletek, a tájképek vonzásában. Kedvencem az olaj meg az ecset, habár rákaptam a késsel készített festészetre is – mutatta meg az újdonságot és elárulta azt is, hogy több alapanyagot igényel ez a módszer, lassabban is szárad, de szenzációs a végeredmény látványvilága.

Gyöngyösi Károlyról köztudott, hogy szívesen adományoz képeiből: a polgármesteri hivatal, a szociális otthon, az egészségház falait is díszítik képei, a helyi óvodásoknak is festett és megígérte ugyanezt az almáskamarási óvodásoknak is.