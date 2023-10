Bozsó József már négy mesét rendezett Békéscsabán: a Kukac Kata kalandjai címűt, a Rigócsőr Királyfit, a Hagymácskát és most a Mátyás és a bolondkirály című darabot. Szeptemberben, az előadás olvasópróbáján elmondta, épp elkezdte írni a Kukac Kata kalandjait, amikor a Soproni Petőfi Színházban azt kérték, inkább Mátyás királyról írjon egy színdarabot. Elkezdte olvasni a róla szóló meséket, és azok „esszenciájából” született meg élete első meséje – mindez még 2008-ban történt. Bozsó József zenész és színész is, így Szentirmai Ákost kérte meg, hogy írjon a meséhez aláfestő zenéket, az ő zenei karrierje szintén ezzel debütált, árulta el.

– Nagyon nehéz úgy írni mesedarabot gyermekeknek, hogy az ő fejükkel gondolkodjunk, beleképzeljük magunkat abba, hogyan reagálnának. Szerencsére két lányom van, akiknek kicsi korukban nagyon sokat meséltem, saját kútfőből is. Így volt rutinom abban, milyen humoruk van és milyen igazságérzettel rendelkeznek – foglalta össze a rendező kedden, a bemutató előtt. Hozzátette, mivel ő is egy örök gyerek, mindig visszagondol arra, hogy neki mi tetszett kicsi korában.

A darabbal az is célja, hogy a rohanó világunkban valami értékre szoktassa a gyermekeket, megtanítsa őket arra, hogy a dolgok mögé lássanak.

– Ez tulajdonképpen egy tanmese. Például van egy olyan mondata, hogy nem kell minden kereskedő szavát elhinni – tehát, nem kell mindent elhinni, amit a médiában hall vagy a közösségi médiában lát az ember. Hisz a mi véleményünk, igazságérzetünk határozza meg a mi életünket – fejtette ki.

A darab főleg alsó tagozatos, óvodás gyermekeknek szól, például a nyelvezetét tekintve, azonban a rendező nem félt régies szavakat is belecsempészni a párbeszédekbe. A kicsik figyelmét szerinte azzal lehet a legjobban fenntartani, ha érdekes a darab, emellett pedig interaktívvá is teszi az előadást. Adott esetben szabadon megnyilatkozhatnak majd a gyerekek a nézőtéren, sőt, többen feladatot is kapnak a színpadon és a történet részeseivé válnak.