A könyvtári eseményen a szerzővel Gubucz Zsuzsanna, a könyv első olvasója, békéscsabai lokálpatrióta beszélgetett, az emlékeket, élményeket is felidézték. A kiadvány bevezetőjében ez olvasható: „A vállalat története összefonódott a város és a megye történetével. Fontos szerepet játszott a környék mezőgazdaságának fejlődésében, biztos megélhetést jelentett a mezőgazdasági termelőknek. Az üzem munkát adott a városban és vonzáskörzetében lakóknak, helyi adókat fizetett, így is hozzájárult a város fejlődéséhez.”

– Sokan dolgoztunk itt, volt, akinek első munkahelyéül szolgált a BÉKO, de sokan voltak olyanok is, akiknek ez volt az egyetlen munkahelyük – hangsúlyozta Margó. – Az alapító tagok közül is többen eljöttek, ami nagy öröm számomra. Az egykori dolgozók most szülők, nagy- és dédszülők, akik sokat tudnak mesélni a gyerekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak a konzerves évekről, és remélhetőleg, segít nekik ebben a kiadvány is.

Egy csabai gyár, ami szinte a semmiből jött létre

Nagy László, a békéscsabai Mening Hungary Zrt. vezérigazgatója jó szívvel ajánlotta figyelmébe a kiadványt azoknak is, akik nem tudtak eljönni a könyvbemutatóra. Hangsúlyozta, a könyv egy olyan békéscsabai gyárról szól, amely szinte a semmiből jött létre, majd a legnagyobb konzervgyártók közé emelkedett. Betekintést enged annak alapításától kezdve a felszámolásáig. Nagy László szólt arról, a kiadvány terjedelme nem tette lehetővé a gazdag visszaemlékezéseket, azok ma is szájhagyomány útján terjednek. A gazdasági, műszaki, technológiai ismeretek közlése csak a legfontosabb adatokra szorítkozik. Így teret ad a további emlékezésnek, és lehetőséget a tudományos feldolgozásnak. Ajánlja Nagy Józsefné Margó művét a BÉKO volt dolgozóinak, a békéscsabaiaknak, gazdasági történészeknek, és más érdeklődőknek.

Részese volt az első zöldborsókonzerv elkészítésének

Horváth Gézáné Gitta az alapító tagok egyike volt. Kiemelte, a könyv méltó emléket állít a Békéscsabai Konzervgyárnak.

– 1962. január 1. és 1993. december 31 között, nyugdíjazásomig ez volt az első és egyetlen munkahelyem – hangsúlyozta. – A művet olvasva sok régi emlék jön elő. Részese lehettem az első zöldborsókonzerv elkészítésének 1962 júniusában. Később technológiai és gyártmányfejlesztési csoportvezetőként dolgoztam, saját fejlesztésű termékek születtek Csabai néven. Országosan ismert konzervek, rostos ivólevek, Csaba-saláta, Gogosári-család. Büszkék voltunk gyárunk folyamatos fejlődésére. Nagyon jó, hogy az utókor számára megmarad, hogy volt egy ilyen élelmiszer-ipari feldolgozó gyár, ahol sokaknak a szülei, ismerősei is dolgoztak. Már most is kaptam visszajelzéseket – például dr. Kardos Lillától –, hogy milyen örömmel és meghatódva olvasták a könyvet.

Rengeteget tanult az alma materben

Varga István, a békéscsabai Muvapi Kft. ügyvezető igazgatója, munkavédelmi szakértő elmondta, a BÉKO az első munkahelye volt, 1966 szeptemberétől 1983 áprilisáig dolgozott a gyárban.

– Számomra az igazi alma mater, ahol rengeteget tanulhattam, sok-sok szakmai és emberi kapcsolatra tettem szert – ecsetelte. – Az évek során megismerhettem a konzervipar, majd az élelmiszeripar teljes vertikumát. A konzervgyár jó iskolája volt a rendszerszemléletnek és a proaktív gondolkodásnak. Máig vallom, hogy ez az „iskola” segített későbbi munkahelyeimen – a munkavédelmi hatóságnál, majd vállalkozásaimnál – az eredményekhez, mert, hogy a „nehéziparban” edződtem. Kardos Ernőné Irénke néni igazgatót idéztem: „A konzervipar a könnyűipar nehézipara.”

Varga István kitért arra, Nagy Józsefné Margó könyve objektív adatokkal, és egyedülállóan állít emléket a megye akkori ipari zászlóshajójának.

– Ugyanakkor elképzelhetőnek tartom és reménykedem abban, hogy lesz folytatása, ami a konzervgyári embert állítja a fókuszba – mondta. – Egy olyan novelláskötetre gondolok, ami valós történetekben, anekdotákban az emberi kapcsolatokat mutatja be. Nekem már kapásból van legalább 10–15 ilyen történetem.