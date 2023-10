A könyv 1962-től, a vállalat alapításától a csőd, a felszámolás és a gyár értékesítésének időszakáig, 2002-ig terjedő időt dolgozza fel. A szerkesztő a cég saját kiadványait, a vállalatról készített történeti munkákat, korabeli fotókat, újságokban, folyóiratokban megjelent cikkeket, a vármegyei levéltárban fellelhető eredeti dokumentumokat, KSH-kiadványokat, a gyár vezetőivel és a dolgozókkal készült interjúkat használta fel.

A könyvet Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban mutatják be október 3-án, kedden 17 órakor. A kiadvány szerzője elmondta, nemcsak a városból, egész Békésből számítanak érdeklődőkre, hiszen egy nagy múltú gyárról van szó.

– Sokan dolgoztunk itt, volt, akinek első munkahelyéül szolgált a BÉKO, de sokan voltak olyanok is, akiknek ez volt az egyetlen munkahelyük – hangsúlyozta Margó. – Az alapító tagok közül is többen visszajeleztek, hogy eljönnek. A találkozón Gubucz Zsuzsanna moderátorral, a könyv első olvasójával, lokálpatriótával felidézzük az emlékeket, élményeket is.

Nagy Józsefné kiemelte, az egykori dolgozók most szülők, nagy- és dédszülők, akik sokat tudnak mesélni a gyerekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak a konzerves évekről, és remélhetőleg, segít nekik ebben a kiadvány is. Már a könyv mottója is sokatmondó: „ Aki a múlt értékeit nem ismeri, nem építhet biztos jövőt.”

– Vannak olyan kifejezések, szavak, amiket csak azok ismernek igazán, akik dolgoztak ebben a gyárban. Ha elolvassák ezt a könyvet, szívesen emlékeznek vissza a régmúltra – ecsetelte Margó. – Csak néhányat sorolok: lecsógyár, Sóhajok hídja, Bagolyvár, kakasos és sakktáblás címke. A márkanevek, mint a Csabai, a Karát, de az egyliteres, formaüveges finom rostos és szűrt, a különböző grafikával készült, dobozos tetrapak-csomagolású ivóleveink is fogalmak a mai napig. Ugyanígy a Csaba-saláta és a finom savanyúságok, befőttek, a Gombasári-Gogosári termékek, a Csabai száraztészta és snack is.