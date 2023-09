A Munkácsy Mihály Múzeum kötelezettségei közé tartozik a festőgéniusz örökségének ápolása és gyűjtése – mondta dr. Bácsmegi Gábor igazgató. Hozzátette, az elmúlt időszakban vásárlásokkal sikerült bővíteni a kollekciót.

A festőfejedelem írt ajánlást a fényképre

A Munkácsy Mihályról készült egészalakos portréfotót egy dél-franciaországi, Montpellier közeli kisvárosban, Bédarieux-ban készítette egy fotográfus, J. Raynaud, aki több alkalommal is lefényképezte a géniuszt. A fotó különlegessége, hogy a festőfejedelem írt rá ajánlást – ismertette Gyarmati Gabriella művészettörténész. A fotón a művészt rendkívül elegánsan – például pöttyös csokornyakkendőben –, egy kertben, egy napernyő árnyékában ábrázolták.

Arról viták folynak egyelőre, hogy mikor készült a mű. Egyes vélemények szerint 1886-ban, amikor Munkácsy Mihály a Krisztus Pilátus előtt című képével az Amerikai Egyesült Államokba utazott és óriási sikereket ért el, az akkori elnök is fogadta, több megrendelést kapott. A másik variáció szerint 1890-ben, mivel a kép hátoldalán, a verzón ez az évszám olvasható. A szakember szerint lehet, hogy mindenkinek igaza van: készülhetett a fénykép 1886-ban, és lehet, hogy csak pár év múlva ajándékozta oda. Kiemelte: a tárgy bemutatása után most jön a nyomozás, hogy mi a története.

A speciális eljárás miatt sárgult be a felvétel

A fotó másik érdekessége, hogy úgynevezett albumin eljárással készült. Ezt az eljárást 1850 körül szabadalmaztatták és egészen a 19. század végéig alkalmazták szerte a kontinensen, és ennek során többek között tojásfehérjét is használtak. Egy barnás árnyalatú képet kell elképzelni lilás reflexekkel, amelyeket az idők során elvesztett a fotó. Az akkoriban közkedvelt albumin eljárás sajátosságai miatt mostanra be is sárgult a felvétel.

Autentikus arcokat keresett a Honfoglaláshoz

A gyűjtemény egy levéllel is gyarapodott, amelyet maga Munkácsy Mihály írt akkori titkárának, Écsy Ferenc József festőművész, fotográfus számára. A géniusz 1891-ben felébredt egy budapesti szállodában – amely vélhetően a korabeli luxusszálloda, a Grand Hotel Hungaria volt –, az ott elhelyezett levélpapírt maga elé vette, majd könnyed stílusban üzent a titkárának, aki a Nyár utca 6. szám alatt tartózkodott, és a felvételekről érdeklődött.

Gyarmati Gabriella művészettörténész elmondta: 1890-ben teljesült a festőfejedelem vágya, magyar állami megbízást kapott. Megrendelték tőle a magyarok bejövetelét ábrázoló, immár Honfoglalás címen ismert festményt a Parlamentbe. Komolyan és hatalmas felelősséggel kezdett munkához, szerette volna minél tökéletesebben megalapozni. Ebben az időszakban többször és viszonylag hosszú időt töltött Magyarországon, sokfelé utazott. Autentikus arcokat, modelleket keresett, akikkel benépesítheti a festményét, ebben a munkában segítette a titkára.

Újra találkozik Munkácsy és Munkácsyné vizitkártyája

Egy vizitkártyával – amely manapság névjegykártya lehetne – is bővült a kollekció, amely a felirat alapján Munkácsy feleségéé volt. Mivel munkácsys vizitkártya eddig is volt a múzeum birtokában, a kettő együtt különlegesség lesz.

Ostendében készült a rajz

Eddig tíz Munkácsy Mihály-rajz szerepelt a múzeumi kollekcióban, ez bővült most eggyel. Ez a grafika egyébként ismerős lehet a közönség számára, ugyanis helyet kapott a Munkácsy fürdőzik című időszaki kiállításban is. Akkor egy műgyűjtő felajánlásának köszönhetően szerepelt a tárlaton, most sikerült a múzeumnak tőle megvenni a rajzot.

A kiállításon a festőfejedelem 1890 körül Oostendében készült alkotásaira összpontosítottak. Hét rajz ismert ebből az időszakból, amelyek közül eddig csak egy, egy kétoldalas mű volt az intézmény birtokában és egyáltalán közgyűjteményben. A mostani vásárlással tehát megduplázták ezt a számot.

Gyarmati Gabriella művészettörténész elmondta, hogy Munkácsy Mihály egészségvédő céllal rendszeresen látogatta a nagy múltú gyógyfürdőket, amelyeket aztán lecserélte a belga üdülőhelyre, Ostendére azért, hogy élvezze az Északi-tenger jótékony hatását. Ostende abban az időszakban is igen népszerű volt, igaz, akkoriban csak a társadalom felső rétegét várta.