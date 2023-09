A Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület szakköre a Rezeda, ők, a helyi szlovák önkormányzattal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézet Tótkomlósi Regionális Központjának a társszervezésében sikeres programra invitálták mindazokat, akik a hímzések világában otthonosan mozognak, akik kedvelik és értékelik a kézművesség sokszínűségét.

Látva a nagy érdeklődést a rendezvény iránt, Pepó János, a helyi szlovák önkormányzat elnöke ekképpen összegezte a siker receptjét.

– Tizenhét ügyes kezű asszony eldöntötte, hogy együtt hódolnak közös hobbijuknak, a hímzésnek; kellett hozzá egy kivételes személyiség, dr. Illés Károlyné Botyánszky Anna népi iparművész, aki mindenre megtanította őket; és van egy rátermett Pepó Jánosné Jola, aki menedzseli a csapatot.

És a végeredmény valóban szemet gyönyörködtető, erről a jubileumi program résztvevői is meggyőződhettek, hiszen a díjnyertes munkáikat a nagybánhegyesi asszonyok kiállították. A kiállítást Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke nyitotta meg.

– A '70-es évektől kísérem a nagybánhegyesi hímzőket. Meggyőződésem, hogy fontos visszanyúlnunk a gyökereinkhez, a generációról generációra átörökített hagyományokhoz. E tárlat megerősít bennünket abban, hogy van népművészeti örökségünk; fontos hogy minél több megmaradjon belőle; ezt az örökséget az alkotók felelősséggel ápolják.

Színes műsorral készültek zenés, táncos csoportok a nagybánhegyesi rendezvényen

Fotó: Bunda Gabor

Ez a csoport példát mutatott arra, hogy a családi, szakmai kapcsolatokon túl szükség van, s lehet is kialakítani helyi közösséget. A helyi kultúra megteremtésében érdemük vitathatatlan. Bebizonyítják, hogy művészi alkotásra képesek, olyan értéket hoznak létre, amelyre nemcsak önmaguk, szűkebb környezetük büszke, hanem a szakértő, a hozzáértő is elismeréssel fogad. A nagybánhegyesi szakkör divatos szóval élve sikertörténet – tette hozzá a méltató és az eltelt egy évtized mérföldköveit összegezte.

A rezedások erényének nevezte, hogy a funkcióból indulnak ki és ahhoz keresnek megfelelő anyagot és hímző kultúrát ( függönyök, terítők, táskák). Folyamatosan kísérletezők, újítók, tanulók és ma a vármegye legjobb és legsikeresebb közössége.

Lelkesedést, kitartást, no meg fiatalokat kívánt a csoportnak, hogy megteremtett értékeit át tudja örökíteni a következő generációnak. És hitet, hogy nemzeti örökségünk tovább éltetésével örömet okozzanak azoknak, akik részt vesznek benne, adják vagy kapják e szép tárgyakat. És reményt, hogy összefogással, egymás megbecsülésével, egymásra figyeléssel nagy dolgokat tudjanak megvalósítani.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Szlovák Köztársaság Békéscsabai Főkonzulátusának konzulja Nina Éliasová, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet, az alföldi szlovák szervezetek képviselői, valamint a környék hímző köreinek a tagjai is.

Műsort adtak a helyi Iglice citerazenekar fiataljai, a tótkomlósi senior néptáncosok. Szlovákiából érkezett Kolarovo településről a Mlynček folklórcsoport és Vágfarkasd (testvértelepülése Nagybánhegyesnek) zenekara is szórakoztatta a jelenlévőket.