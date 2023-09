Ahogy arról korábban is beszámoltunk, ezzel a darabbal nyitja meg a társulat az őszi évadot. A színmű a Tizenhárom almafa című darab folytatása lesz, melyet az eredeti terveik szerint rögtön a 2020-ban bemutatott darab utáni évadban állítottak volna színpadra, azonban a járványhelyzet keresztülhúzta a számításaikat. Kiss József Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező elmondta, a két előadást a főszereplő azonos személye, illetve a helyszín köti össze. Hozzátette, nem volt könnyű, sőt, nagy kihívás volt színpadra alkalmazni a regényt, hiszen nem egyszerű besűríteni egy ekkora történetet egy kétórás előadásba.

– Mózes, aki egy vadőr Erdélyben, küzd az elemekkel, nem csak az állatokkal, a medvékkel, hanem a legelvadultabb emberekkel is, akik körül veszik. A II. Világháború utáni időszakról van szó, jönnek az orosz katonák, komisszárok, generálkomisszárok, majd, mikor ők elmennek, a románok veszik át a teljes uralmat és velük kell megküzdenie Mózesnek. Tehát olyan kihívások elé kerül, melyek szinte megoldhatatlanok, de ő még a legkilátástalanabb helyzetet is a maga javára tudja fordítani. Ez egy nagyon példamutató dolog, érdemes megnézni, hiszen az ember a mindennapjaiban is tudja majd hasznosítani ezt a szemléletet – hívta fel a figyelmet a rendező.

A főszereplő, Mózsi szerepében Tege Antalt láthatja a közönség, illetve többek mellett Liszi Melinda, Bartus Gyula, Czitor Attila, Szabó Lajos, Jancsik Ferenc, Szőke Pál és Csurulya Csongor is játszik a darabban, egy színész több szerepben is látható lesz. A díszletet Horesnyi Balázs, Jászai Mari-díjas magyar díszlet- és jelmeztervező, érdemes művész tervezi, jelmezeket Igaz-Juhász Katalin jelmez és díszlettervező álmodja meg.

A darab bemutatóját pénteken tartják a Sík Ferenc Kamaraszínházban.