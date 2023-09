Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) főigazgatója elmondta, hogy a Szent-Györgyi középiskolában található a Közép-Európa legmodernebb nyomdaipari tudás- és képzőközpontja, amely a 21. század csúcstechnológiás eszközeit vonultatja fel, és közben ugyanebben az intézményben vannak múltat, jelent és jövőt ötvöző művészeti képzések is.

Szólt arról, hogy beszéd közben több mint száz különböző izmot koordinálunk, de a szavak mégsem mindig képesek visszaadni az átélt élményt, azt, ami velünk történt. Egy jól elkapott fotó többet mesél ezer szónál, pedig egy fotósnak a másodperc töredéke alatt kell elkészítenie alkotását.

Mucsi Balázs

Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel – idézte a magyar származású világhírű fotográfus, fotóriporter, Robert Capa gondolatait. Köszönetet mondott a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, hogy 40 év kitartó munkájának esszenciája, kivonata megtekinthető a Szent-Györgyiben. A kiállítás eddig csak pár helyen járt, és az iskolák közül a Szent-Györgyi az első.

Bánkúti András, a kiállítás kurátora elmondta, hogy 40 évet utazhatnak azok, akik megtekintik a tárlatot. Kihívást jelentett kiválogatni, hogy mely alkotások képezzék a tárlat anyagát, hogy mi az, amit semmiképpen sem szabad kihagyni, mert az adott évben rendkívül fontos volt. A kiállításon szerepelnek többek között szociofotók, portrék, de a háború is megjelenik a felvételeken.

Szólt a szent-györgyis, fotószakos diákokhoz is, hogy az ő kezükben van a jövő, és ha jó képeket készítenek, akkor azokat előveszik majd 50-100 év múlva is. Hangsúlyozta: a másodperc töredéke alatt kell döntést hoznia arról a fotósnak, hogy exponál-e, kattint-e. Kiemelte azt is, hogy érdemes megfogadni a kritikákat, mert azokból tanulhatnak.

Imre György fotográfus, oktató köszönetet mondott többek között az önkormányzatnak, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének és Bánkúti Andrásnak, a BSZC-nek, a kiállítás utaztatásában segítséget nyújtó Alföldi Károlynak, hogy a tárlatot elhozhatták Békéscsabára. Kiemelte az intézmény munkatársait is, akik igazi kiállítótérré varázsolták a Szent-Györgyi auláját.