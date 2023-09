A finisszázs első részében Erdélyi Tímea színművész és a gyulai Élővíz zenekar közös produkciója idézte meg az alkotót. Az egyszemélyes kamaradarabban Erdélyi Tímea a múzsa szemszögéből próza, vers és ének segítségével kísérte végig Bozsó János életútját és mutatja be művészetét.

A folytatásban a Bozsó Gyűjtemény szakemberei tartottak tárlatvezetést, illetve előadást a kiállított festményeken keresztül az alkotóról és munkásságáról.

A Bozsó Gyűjtemény vendégkiállítása a nyári főszezonra érkezett a Kohán Képtárba. Az 1979-ben megnyílt Bozsó Gyűjtemény nemcsak a három évvel korábban Kecskemét városnak ajándékozott alkotásait tartalmazza, azok mellett a festőművész néprajzi és iparművészeti gyűjteménye is gazdagítja. A június 15-én nyílt tárlat így elsősorban Bozsó János festményeit mutatta be, azok mellett azonban a képzőművész gyűjteményi hagyatékából egy főúri ülőbútor és egy parasztbútor is érkezett Gyulára. Az ülőgarnitúra különlegességét az adja, hogy annak a Ferenczy Idának a hagyatékában szerepelt, aki Erzsébet királynénak volt a bizalmasa és felolvasónője; utóbbiról az Almásy-kastélyban október végéig tekinthető meg egy, a Gödöllői Királyi Kastéllyal közösen megalkotott kiállítás.