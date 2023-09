Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta: a könyvtárak és a könyvek számára az Ünnepi Könyvhét mellett ez a másik kiemelkedő programsorozat, amelyben a helyi értékek jelennek meg.

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója ismertette, hogy Békéscsabán hétfőn Hegedűs-Bite Beáta gyógypedagógussal, biblioterapeutával beszélgetnek, kedden a konzervgyár történetével kapcsolatban tartanak író-olvasó-szerkesztő találkozót, szerdán a 150 éves békéscsabai nyomdászatra emlékeznek, szombaton Gulyás Berta ad zongorakoncertet, de lesznek további könyvbemutatók, előadások, beszélgetések, foglalkozások is. Minden program ingyenes.

Bánszki Mihály, a Bán Ber Deep Heart Deep Soul képviseletében elmondta, hogy a bibliotékával közös szervezésben pénteken 17 órakor zenés irodalmi estet tartanak Kemecsei Gyöngyi költővel.

Kertész Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese hozzátette: az, aki a Békés Megyei Könyvtár legalább három rendezvényén részt vesz hétfőtől péntekig, azaz gyűjti a pecsétet egy füzetbe, fél áron iratkozhat be a bibliotékába. Online kvízjátékot is hirdetnek nyereményekért. Elmondta: Békéscsabán a fiókkönyvtárakban, azaz a Lencsésin, Jaminában és Mezőmegyeren is kínálnak programokat.