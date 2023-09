Long Dusty Road 1 órája

Battonya rockzenekara a színpadról stúdióba vonult

Mi vagyunk a Long Dusty Road együttes. LD.ROAD ami annyit jelent: Hosszú Poros Út. A battonyai banda már lassan három évtizede együtt nyomja a rockot, Békésben sok olyan település van, ahol komoly rajongótábora van a zenekarnak. Ilyen hely Békéssámson is, ahol gyakran visszatérő fellépők. Egyik fergeteges bulijuk követi a másikat. Legutóbb is erről számoltak be közösségi oldalukon.

Az eltelt évtizedek alatt a banda sok ismert előadó előtt léphetett fel előzenekarként (P.Mobil, Betarice, Hooligans).

A P. Mobil előzenekara volt a battonyai banda. Fantasztikus lehetőségként és élményként élték ezt meg. Azóta se pihennek, hiszen stúdióban van dolguk: készül a viharsarki rockzenekar új lemeze öt új dallal. De ismerjük meg a zenekart közelebbről: ki és mikor határozta el, Battonyának legyen rockbandája?! Több mint 25 éve (1995-ben) Tornyai Zoltán alapította meg együttesét. Az a zenekar 2004-ig működött. Körülbelül 8 év kihagyás után fia, Tornyai Viktor volt az, aki újraélesztette a zenekart, folytatva a hagyományt és az eredeti LD. Road néven működtek tovább. Az akkor új felállású banda első koncertjét Battonyán, egy helyi szórakozóhelyen adta. Pár év múlva 5 tagúvá bővült a zenekar, koncerteztek a környező településeken. 2012-ben megnyertek egy helyi Ki mit tud-ot, majd 2013-ban a békéscsabai SIGMATON című versenyről is szép eredménnyel tértek haza.

Az évek során több tagcsere történt, 2020 óta megújult formációban rója Hosszú Poros Útját az LD.ROAD. A jelenlegi felállás: Tornyai Viktor (szólógitár, ének), Tornyai Zoltán (basszusgitár, ének), Bóka Zoltán (dob), Kiss Dávid (billentyű). Zajlik a munka a stúdióban Repertorájukon van 12 saját szám, ezeknek a zenéjét Tornyai Viktor és édesapja, Zoltán közösen szerezték, a dalszövegeket pedig idős Takács Dezső írta. Dalaik témaválasztásainál elsősorban a közönség igényét tartják szemelőtt, közönségükhöz szólnak, korosztálytól függetlenül. Gyakori témaválasztásuk az élet, a hétköznapi küzdelmek és azok az érzések, amelyeket az átlagember is könnyen magáénak érezhet. Számaik megírásakor az intuícióra támaszkodnak, sokszor egy koncerttel, próbával telt fáradt nap után jön az ihlet. Leginkább az életükben történt valamilyen meghatározó dolog inspirálja ezeket a dalokat. Rajongóik közül sokan arról számolnak be, hogy erőt merítettek a dalokból, segítettek átvészelni a mélypontokat. Céljuk saját számaik eljuttatása mindazokhoz, akik szeretik a rockzenét, s akiknek szükségük van rá, támaszt keresnek s találjanak is ezekben a dalokban a nehezebb időkben. A koncertekre való felkészülések során maximális energiát fektetnek, hogy a közönség elégedetten és jó élményekkel gazdagodva térjen haza. Saját próbatermükben gőzerővel, hatalmas lelkesedéssel készülnek a legszerényebb fellépési lehetőségekre is. Céljuk a saját lemez kiadása, majd a lehető legszélesebb körben ismertté tenni albumukat. Úgy fogalmaztak, nem vágynak nagy dolgokra, fényre, csillogásra, csak hogy közösen megélhessék a közönséggel azt, amit a rockzene nyújt. A zene élteti a zenekar minden tagját. A csapat legnagyobb erőssége éppen az, hogy a négy különböző ember stílusa megalkotja azt az érzelmekkel teli rockmuzsikát, amit ők valójában igazi rockzenének tartani.

