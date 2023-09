Nagy Albert gyomai származásúként 1972-ben vette át a Szeged Táncegyüttes vezetését, amelyet hamar az ország legjobb együttesei közé emelt. Emblematikus gyűjtései születtek az évek során, ezekből építkezik a bemutató tánc és zenei anyaga.

Hagyományos kultúrákban a szellemi javak átörökítése természetes folyamatként volt jelen. A falusi szokások, táncmulatságok nem csak egyfajta szórakozási formaként funkcionáltak, hanem alkalmat adtak arra is, hogy az idősebb generáció nevelői hatást gyakorolhasson az új nemzedékre - írta az együttes az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Hozzáfűzték, hagyományosan apáról fiúra szállt tovább a tudás, de a generációs folyamatokat tekintve korszakok között is átíveltek szellemi értékeink. A hagyományt ugyan a falusi közösség gyakorolta, de az átadásnak és átvételnek mégis megvoltak a kimagasló mesterei. Mai értelemben a kreatív alkotók voltak ők, akik tehetségük, művészi érzékük által formálták a nép művészetét.

A Duna Művészegyüttes új bemutatója, az apák és fiak közötti szellemi kapcsolaton keresztül a hagyományról, az átörökítéséről és az átvételéről szól. Az előadás a tervek szerint egy sorozat kezdő állomása, amelyben tisztelegni kívánnak a kiemelkedő munkát végző néptáncgyűjtők előtt. Elsőként Juhász Zsoltnak, az együttes művészeti vezetőjének mesterére, Nagy Albertre és munkásságára emlékeznek.

A gyomai származású Nagy Albert saját hitvallása szerint is a Tímár-iskolához tartozott, őt követte koreográfusként és gyűjtőként egyaránt. Az előadásban Szeged környéki leghíresebb gyűjtéseit is láthatja a közönség, a szegvári, baksi, hódmezővásárhelyi és kiskundorozsmai cigányság táncait. Láthatók lesznek Kardos István apátfalvi vőfélytáncai. Továbbá Békés vármegyéből eleki, méhkeréki, kétegyházi, Mezőségről széki, Kalotaszegről nádasdaróci és inaktelki, Küküllő-mentéről pedig lőrincrévéi táncokat is bemutatnak a produkcióban. A darabban Kölcsey Ferenc Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művéből is idéznek részleteket Rubold Ödön színművész tolmácsolásában.

A Duna Művészegyüttes Apák és fiak – Táncelőadás Nagy Albert gyűjtései nyomán című darabja a szeptember 21-én 19 órától tartott bemutató után október 6-án látható újra a Nemzeti Táncszínházban.