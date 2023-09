A művész a megnyitón úgy fogalmazott, nagyon megtisztelőnek tartja az elismerést, és továbbra is szeretne az embereknek szépeket alkotni. Mint elhangzott, Csendes Ferenc festőművész 1945-ben született Nádudvaron, de már gyerekkora óta Békéscsabán él, csabainak vallja magát. Két gyermeke és unokája is ideköti. Az aktív munkát és a sportot követően minden szabadidejét a festészetnek szentelte, amiben képezte és fejlesztette tudását és sajátosan egyedi művészi technikáját. Vallja, életünk sokszínűségét, az élet folytonos változatosságát maga a művészet hozza meg számunkra. Az évtizedek alatt számos önálló kiállításon vett részt hazánk jelentősebb városaiban és több külföldi kiállításon is ott volt alkotásaival. Művészetével számos elismerést érdemelte ki.