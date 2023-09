– Márton udvarolni kezdett, de kijelentettem, nem kell, mert úgyse megyek soha többé férjhez. Aztán egyszer beállított hozzánk, s az akkor hároméves Lacikám, amikor meglátta az ajtóban, nagyot köszönt, s nekiszegezte: "akarsz az apukám lenni?" Tulajdonképpen megkérte a kezét, én meg majd' összeroskadtam. De attól kezdve hagytam, hogy jöjjön. Láttam, hogy okos, komoly gondolkodású ember, a fiammal is szót ért. Sokszor éreztettem vele az évek során, mennyire megrendült a hitem a férfiakban, de ő kárpótolt mindenért. Laci a mai napig édesapjaként szereti – sorolta, mielőtt visszakanyarodott a festészethez.

– Az egészségügy teljes embert kívánt, nem alkottam, de gyűjtöttem csendesen a témákat. Emlékszem, egy nyári estén egy tanyára hívtak. A bejárón virítottak a nyíló, életerős pipacsok, odébb akácfák ontották virágaikat, fenséges, hívogató illatukat. Közben bent a házban egy csontsovány ember haldoklott. Elgondolkodtam, hogyan lehet ekkora kontrasztot egyszerre láttatni. Sok-sok tanyát megfestettem már, de azt a pillanatot soha nem tudtam visszaadni – tűnődött Jolán néni, aki a sorsában mindig látta Isten vezetését, nem hisz a véletlenekben. Amikor nyugdíjas lett, elkezdte átadni magát a festészetnek. Elmondta, az első képet, egy virág- és gyümölcscsendéletet a szülei házassági évfordulójára készítette. Később a kép Olaszországba került, de van festménye Svájcban és az egykori Jugoszlávia területén is. Hortobágyi Mártonné nem elégedett meg az ujjgyakorlatokkal, tanulni szeretett volna.

– Békéscsabán találkoztam, s barátkoztam össze Scholtz Endrével, akinek tetszetős, laza stílusát nem tudtam teljesen átvenni, de örömmel inspiráltuk egymást. Közben beindult az Ibsen házban a képzőművészeti szabadegyetem is, ahol más festőkkel is megismerkedtem, sokat hallhattam esztétikáról, különféle művészeti technikákról, sőt még restaurálásról is. Bőszen jegyzeteltem, fényképeztem. Közben festettem buzgón, s azt hiszem, fejlődtem is. A mai napig a csendéletek, tájképek vonzanak, sok a víz, a tükröződés a képeimen. Végső soron a kiteljesedést adja a művészet. A munkámban éreztem, nagy szükség van rám, a festészet más. Az a szabadság megélése, az álmok megvalósítása. A világunk sokszor szürke, keserű, a festő megszépítheti. Ami nem tetszetős, azt lehagyhatja, ami pedig megfogja, azt ráteheti, így vidámítva meg. Nem hazugság ez, sokkal inkább festői szabadság. Az emlékek, pillantok összemosása – fogalmazta meg ars poétikáját.