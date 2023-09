Káposztás és diós haluska került az asztalokra a Meseház melletti nemzetiségi klubházban, a program érdekessége az volt, hogy Krisztina is gyúrta, nyújtotta, főzte, ízesítette a tésztát.

– Szerencsére az udvaron van egy nagy diófa, így ezzel az alapanyaggal nem volt gond. Ez viszont csak a tavalyi termésre áll, ugyanis az ideit jórészt elvitte a dióburok-fúrólégy – hangsúlyozta Krisztina. – A Mesemákos egy játékos elnevezés, ennek keretében generációkon átívelő programokat valósítunk meg.

A Meseház megálmodója, Schéner Mihály Kossuth-díjas képzőművész mondta: Vegyétek kezetek ügyébe a szívetek szerint valót! Most a szlovák klub asszonyainál ez a haluskát, illetve a hozzávalókat jelentette. Schwertner Józsefné, Stír Mátyásné és Kun Gáborné gyúrta, vágta, főzte, ízesítette a haluskát, hogy a szép sorban érkező klubtagok ne maradjanak éhesek.

– A haluska levéből hagymával és krumplival levest is készítettünk. Nálunk a szombat volt a tésztás nap – hangsúlyozta Schwertner Józsefné. – Ha szombat, akkor haluskova robota, ez járta nálunk, vagyis ez volt a családban a munkás tésztásnap. A haluska mellett a szezonnak megfelelően szilvalekváros, mákos derelye, szilvás gombóc is készült.

Veres Krisztina elmondta, a klub motorja Ancsin Pálné Erzsike néni volt, örökét azzal is őrzik, hogy hetente összejönnek a klubtagok a Meseházban vagy a nemzetiségi klubházban. Kun Gáborné egy régi hagyományt is megosztott. Amikor elkészültek a különböző haluskák, egy nagy tálban vagy tepsiben a megterített konyhaasztalra tették, és mindenki egyszerre evett egy-egy ízesítésű tésztából. Akadtak azért olyanok is, akik a tányérjukra külön szedtek, mert a káposztás és a túrós haluskát cukrozták.

– Generációkon átívelő szlovák hagyományainkat is jellemzően a gasztronómián keresztül őrizzük meg – ecsetelte Veres Krisztina. – A csabai szlovákoknak jellegzetes ételeik vannak, és ezeket igyekszünk megőrizni, továbbadni a következő generációknak. Ilyen a haluska is. Aminek az elkészítésére most lehetőségem nyílt az elejétől a végéig, a tapasztalt klubtagokkal.