A múmia latin vagy perzsa eredetű szó, balzsamozást jelent, ami a test tartósítására utal. A múmia pedig egy olyan holttestet jelent, amely nem indult oszlásnak, amelyen vannak lágy szövetek – mint bőr, hús vagy haj – emberi beavatkozás vagy különleges természetes folyamatok következtében. Pontosan ezért vannak mesterséges, tehát antropogén, valamint természetes, azaz spontán múmiák – kezdte Szvák Enikő múmiakutatással foglalkozó antropológus.

A természetes múmiáknál a legtöbb esetben kiszárad a holttest, ez jellemző a sivatagban homokba temetett egyiptomi vagy a kínai múmiákra. Kínában, a Tarim-medencében kétszáz, az éghajlat miatt konzerválódott holttestet találtak, amelyek 3 ezer évesek lehetnek. Érdekesség, hogy az egykor élt emberek szülei, nagyszülei európaiak lehettek, ezért ezeket a múmiákat Kína kelta múmiáinak is nevezik. A csercseni férfiról a ruházata kapcsán pedig megállapították, hogy az első olyan férfi a történelemben, aki biztosan viselt nadrágot. Hsziaohe szépségének nevezik azt a nőt, akinek haja és bőre mellett szempillái is megmaradtak. Egy fából készült hajó szolgált számára koporsóként, gyógynövényeket temettek mellé, vélhetően papnő volt.

Dél-Amerikában, Peruban kerültek elő a csacsapoja múmiák. Meglepő módon világos bőrük és szőke hajuk volt, felhőharcosoknak nevezték őket, és a népcsoportot az inkák igázták le közvetlenül a spanyolok érkezése előtt. A temetkezési helyeik hegymászó-felszereléssel közelíthetők meg.

Az extrém hideg miatt Szibériában állatmúmiák is előkerültek, így mamutbébi vagy oroszlánkölyök, de találtak 46 ezer éves madarat is, ami fecskeféle lehetett. Ezekben a múmiákban vér is található.

Szintén a jégnek köszönhetően maradt meg Ötzi az olaszországi Bolzano közelében, az 5300 éves gleccsermúmiát 3210 méter magasan találták meg. Voltak tetoválásai, mégpedig akupunktúrás pontokon, ami arra utal, hogy így igyekeztek fájdalmát csillapítani. Többféle betegségben, például Lyme-kórban szenvedett, szív- és érrendszeri problémái ugyancsak voltak. Azt is kiderítették, hogy utolsóként vadkecskehúst fogyasztott.

A Llullaillaco-lány szintén jégmúmia. A fiatalt feláldozták egy inka rituálé során, kokacserjével kábították el. Egy ugyancsak az extrém hideg miatt mumifikálódott tengerésznek pedig a neve is ismert: ő John Torrington, aki részt vett az északnyugati átjáró kapcsán indított Franklin-expedíción. Az ő holtteste esetében az a különlegesség, hogy a szemgolyó is megmaradt.

Kémiai hatások, mocsaraknál tapasztalható savas környezetek is vezethetnek oda, hogy mumifikálódik a holttest. A lápi múmiák esetében kicserződik a bőr. Ezt történt a Dániában talált 2500 éves tollundi férfi esetében, akit kivégeztek, felakasztottak. A Hollandiában előkerült ydei lányt pedig testi fogyatékosságai miatt feláldozták. Tudni lehet róla, hogy gerinc- és csigolyaproblémái miatt nem tudott egyenesen állni, járni.

A mesterséges múmiák közül meg kell említeni a csincsoró múmiákat, amelyek Peru és Chile határában kerültek elő – ők voltak a legelsők 7 ezer éve, akik mumifikálni kezdték a holttesteket. Az egyiptomiak a legismertebbek, és állatokat is mumifikáltak. Nagy becsben tartották a macskákat, az egyik lánymacskáról tudni, hogy Ozirisznek hívták, pedig Ozirisz férfi isten volt. De olyan szentnek tartott állatokat is megőriztek az utókornak, mint a sólyom vagy a szkarabeusz bogár.

Szicíliában, Palermóban található a legnagyobb európai múmiagyűjtemény, több mint négyezer darabból áll. A holttesteket falra akasztották, és ők még életükben rendelkeztek arról, hogy múmiákká szeretnének válni, erre a katakombák különleges klímaviszonyai adtak lehetőséget. Kémiai injekciózással, mesterségesen mumifikáltak egy olasz kislányt, aki spanyolnáthában halt meg, Rosalia Lombardo rejtélyét nemrég sikerült a kutatóknak megfejteniük.