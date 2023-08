Az Orosházi Fúvószenekari Egyesület tagjairól köztudott, hogy évek óta a nyarat a Balaton partján táborozással töltik. Olyankor meglepik az ottani fürdőzőket a vízben egy koncerttel. Most Orosházán, a gyopárosi parkfürdőben örvendeztették meg a vendégeket.

Először a toronyból fújtak, majd karnagyuk, Debreczeni Márk vezetésével a torony melletti medencében zenéltek. Olvasónk is ott hűtötte le magát éppen és küldte el nekünk videóját.

Jó volt a hangulat, az élmény különleges – tette hozzá. Ma egyébként a fúvósok után is lesz még zenei csemege: érkezeik az Anna and the Barbies együttes Pásztor Annával a Termál Kemping mellé helyezett színpadra.