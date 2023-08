Lassan teljesen belakja új épületének minden szegletét a társulat. Az idei évad a megújulásé lesz, négy új bemutatót tervezünk, amiből három az óvodás és kisiskolás korosztálynak, egy pedig a legkisebbeknek készül. Ebben az évadban a bérletes előadások és a már jól megszokott Napsugras Délutánok, valamint a BabaSzínház mellett új sorozatok is megjelennek a repertoáron, sőt új korosztályokhoz is szól majd a bábszínház. Az első bemutató októberben lesz; A Nap fia, Joiko kifejezetten a társulatnak készülő darab, mely méltó nyitánya lesz az új játszóhelyen induló évadnak. Ezután novemberben a paravános – kesztyűs bábjáték világába kalandozik a bábszínház, a Paprika Jancsi következik – részletezte.

Március végén, az évad második felében bemutatják a Rászedett ördögök meséjét. A legkisebbeknek is készül előadás, a Táncolókukac absztrakt mozgásszínház átváltozása várja a négy éven aluliakat. Bérleten kívül, az adventi időszakban a Csodabalzsam című előadással is várják majd a nézőket, A Bögrés Mesék interaktív előadás és foglalkozássorozat pedig az évad második felében kerül be a szombati előadások sorába, a bemutatók és hétvégi események közé illesztve.

– Az elmúlt években több alkalommal is igyekezett a társulat megszólítani a felnőtt közönséget, hiszen hitvallásunk szerint a bábszínház mindenkinek szól, nem korosztályi, hanem műfaji meghatározás. Ebben az évadban újraindul a Kultúrszösz felnőtteknek szóló bábszínházi sorozat. Az előadások mellett Esti mesék felnőtteknek címmel különleges bábos-zenés estek várják majd az érdeklődőket a programban – hangsúlyozta a marketingmenedzser. Varga Anna elmondta, hogy a tervek szerint tavasszal ismét megrendezik a Bábos Drámaíró Versenyt, amely bepillantást enged a nézőknek a bábelőadások születésének minden pillanatába. Mindeközben már készül a középiskolásokat célzó projekt is, melynek részleteibe később avatják be a nagyérdeműt.

– A színes, tartalmas és újításokkal teli évadban az előadások mellett a bábszínház a Munkácsy Negyed szívében bábkiállítással és vezetett kulisszajárásokkal is várja a látogatókat. Előre meghirdetett időpontokban, illetve előzetes bejelentkezés alapján csoportok számára is megnyitjuk a kapukat – tette hozzá Varga Anna.