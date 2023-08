Kónya István alpolgármester elmondta, a Gyulai Várszínház rendkívül sikeres évadot tudhat maga mögött, a különböző előadásokat, programokat sokkal többen keresték fel, mint tavaly.

– Színes programkínálat várta a nézőket, amiben mindenki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt – tette hozzá. Mint mondta, az évadot bő műfaji sokszínűség jellemezte. Kiemelte, hogy egy nehéz gazdasági helyzetben sikerült ezeket az eredményeket elérnie a teátrumnak, hiszen a különböző pályázati kiírások nem vagy csak később jelentek meg a szokásosnál.

– Így az évad megszervezése kockázatosabb volt, éppen ezért az önkormányzat 60 millió forint tagi kölcsönt biztosított a Gyulai Várszínház számára – emelte ki. – Ennek eredményeként és a szervező munkának köszönhetően színes program állt össze, ami a tavalyinál is több nézőt vonzott.

Dr. Elek Tibor elmondta, a Gyulai Várszínház Művészeti és Társadalmi Tanácsadó Testülete csütörtökön évadzáró ülésén értékelte az 60. évad programját. Kónya Istvánnal közösen kiemelték, a testület tagjainak egyöntetűen az volt a véleménye, hogy a Gyulai Várszínház nehezített terepen a jubileumhoz méltó évadot tartott. Az igazgató megerősítette, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan gazdag, sokszínű, a nézőszámot, a jegyárbevételt, a közönségvéleményeket tekintve pedig még azoknál is sikeresebb évadot rendezett meg a várszínház. Június 22-a és augusztus 16-a között 55 programot valósítottak meg a színház szervezésében, rendezésében. A nézőszám 14 százalékkal, a jegyárbevétel 16 százalékkal haladta meg a tavalyit.

Hozzátette, a színház vezetése a magyar színházi kultúra gazdagságát, sokszínűségét, legkülönbözőbb értékeit kívánta idén is bemutatni a gyulaiaknak, az ott tartózkodó üdülővendégeknek és a kulturális turizmus híveinek. Az összművészeti fesztiválprogram során a legváltozatosabb műfajokban, a legkülönbözőbb érdeklődésű és legkülönbözőbb korosztályú közönségréteknek kínáltak minőségi művészeti élményeket.

A részletekről kifejtette, nagy érdeklődés övezte a színházi olimpia előadásait, a Prometheusz ’22, a Luxuria, a Húszezer mérföld a tenger alatt című darabokat, a három színházi fesztivált, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválját, Erdélyi Hét, Molnár Ferenc Napokat, mellettük a Free Zenei Fesztivált és a XI. Irodalmi Humorfesztivált.

Mint mondta, négy új bemutatót valósítottak meg, amiből kettő ősbemutató volt. John Christopher-Wood GarázsMacbeth-jét teljes mértékig saját fejlesztésben hozták létre, Verebes Ernő Pengetangó című darabját az Aradi Kamaraszínházzal és az Esztergomi Várszínházzal koprodukcióban mutatták be. Molnár Ferenc két egyfelvonásosának bemutatója, az Egy, kettő, három – Az ibolya is a Nemzeti Színházzal koprodukcióban valósult meg. Magát a bemutatót elmosta ugyan az eső, de a nyilvános főpróbán a közönség nagy tetszéssel fogadta az előadást, mint ahogy a GarázsMacbeth és a Pengetangó előadásokat is, melyeknek az eddigi kritikai visszajelzései is rendkívül pozitívak.

– Háy János Én vagyok én című Petőfi Sándor Caraffa című drámatöredéke alapján írott darabját felolvasó-színházi formában mutatták be Gyulán – sorolta. – A jubileumi évad lehetőséget adott a helyi művészek a korábbiaknál is hangsúlyosabb bekapcsolására a programokba, így indította a Free Zenei Fesztivál Népzenei és világzenei napját a gyulai Élővíz zenekar, a Jazz és blues napon fellépett a gyulai Horváth Elek által vezetett JazzElek formáció, de a Pénzügyőr Big Bandban is gitározott egy gyulai, Kovács Tamás. A klasszikus zenei napon pedig a békéscsabai Alföld Quartet is muzsikált, az Operagálás a gyulai Tokai Ágnes is énekelt. A GarázsMacbeth című bemutatót kifejezetten a gyulai Kovács Vandára tervezték, de ő és egy másik gyulai színész, Beszterczey Attila is szerepelt a Pengetangó című bemutatóban. A gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar és a Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar önálló koncertet adott Varázslatos filmdalok címmel. Az Irodalmi Humorfesztiválnak is volt két Békés megyei résztvevője, Farkas Wellmann Éva és Hartay Csaba személyében.

Kitért arra, hogy a jubileumi évad ajándéka volt a közönségnek színházi olimpia három külföldi előadása és a háromnapos Free Zenei Fesztivál 13 ingyenes koncertje.