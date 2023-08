A Nyárvégi Hangkavalkád Fesztivál első koncertje csütörtökön egy magyarországi ősbemutató volt, Gulyás Márta és vendégei – Luis Fernando Perez és dr. Császár Zsuzsanna – léptek fel, akik egy négykezes hangversennyel kápráztatták el a hallgatóságot, a művésznő pedig egy szólóművet is játszott.

A fesztiválon a mesterkurzus tizenkilenc hallgatója is minden nap délben játszik mind szóló, mind pedig kamarazene formációban a Zeneiskola Bartók termében. A résztvevők idén Olaszországból, Spanyolországból, Luxemburgból, Romániából és Törökországból érkeztek. Az életkori megoszlás is nagy közöttük, hiszen a legfiatalabb hallgató 14, míg a legidősebb 49 éves, de mellettük sok középiskolás és egyetemista is részt vesz a mesterkurzuson.

A program szombaton Luis Fernando Pérez szólóestjével folytatódik, a záró gálakoncert pedig kedden lesz 17 illetve 18:30-as kezdettel a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnáziumban, ahová a szervezők mindenkit szeretettel várnak.