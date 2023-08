A Békéscsabán már régóta sokak által ismert művész a beszélgetés során elárulta, hogy az élő showba jutás pillanatában átélt felszabadult, különleges érzést élete végéig magával viszi és a szereplést hétről hétre hatalmas ajándékként, tanításként élte meg. Kiderült, hogy az énekest, fodrászt, masszőrt, táncost hivatásán és szakmáin kívül számtalan más dolog is érdekli. Kis bepillantást engedett családi életébe, baráti kapcsolataiba és azt is elmondta, mi a legfőbb mottója, kik veszik most körül, milyen meglepetéssel készül a rajongóknak ősszel és mik a távolabbi tervei, álmai.

