Józó Tamásné igazgató elmesélte, milyen élményekben volt részük.

– Csáki-Maronyák József, Boldizsár István és más festőnk alkotásai között tapasztalhatták meg, hogy mitől lesz más egy életkép, egy csendélet vagy egy tájkép a képzőművészetben. Bolmányi Ferenc művei az absztrakt ábrázolás rejtelmeit tárták fel a gyerekek előtt, míg Kass János grafikái a különböző médiumok keveredését mutatták be. A 21 táboros nagyon érzékenyen fogadta Müller Miklós szociofotóit. A képtár jelenlegi időszaki kiállítására rendkívül aktívan reagáltak, Kohut Béla alkotásaira nyitottak voltak. Az érzékszervek által megtapasztalt világot minden diák szemléletesen írta le – mesélte Józó Tamásné.

A foglalkozás második szakaszában a gyerekek maguk is alkotómunkát végezhettek gyertyamártás formájában. A gyertyakészítés közben megismerkedtek a környezettudatos életmóddal, a „fülétől a farkáig” szemlélet jelentésével. Zárásként Báthory Júlia országos szinten is egyedülálló üveggyűjteményén keresztül megtapasztalhatták az üveg (mint rendkívül sokrétű alapanyag) tulajdonságait, felhasználási módjait. Báthory Júlia alkotásai mellett az egyedi üvegékszereket is megcsodálták.

A Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása alatt a képtár továbbra is nyitva áll az érdeklődő közönség előtt.