Békés „Békés! Nincsenek szavak ! Tökéletes péntek este volt!! VELETEK!! Köszönjük !!” – ezekkel a szavakkal értékelte a Kowalsky meg a Vega zenekar basszusgitárosa, Szórád „Jimmy” Csaba csapatuk péntek esti békési koncertjét. A zenekar frontembere Békésen Szerencsi László edzőtermébe is ellátogatott, majd jöhetett a buli. Ezekről Facebook oldalára feltett videóban is beszámolt. A posztban felvételek is láthatók, ahogy a sok ezer ember együtt bulizik a rendezvénytéren.

Az együttes pedig a következőket írta: Hálás szív BÉKÉS❤️, ez a találkozás is feledhetetlen marad!