Az aktuális benyomások alapján alkot: Krnács Ágota a vendégünk

Krnács Ágota hároméves kora óta élt Békéscsabán, alapfokú tanulmányait is a megyeszékhelyen végezte, majd Budapestre került. Mint mondja, mindig az aktuális hatások, benyomások alapján alkot, stílusában fellelhetőek a groteszk elemek. Alkotásait kiállították azon a három részes kiállítássorozaton, amit Neumann János tiszteletére rendeztek három helyszínen. A budapesti, A22 Galériában megnyílt tárlaton – melyre Karikó Katalin is ellátogatott – Krnács Ágota személyesen is részt vett, itt többek mellett elismerő oklevelet vehetett át. Krnács Ágotával Gyemendi Réka beszélgetett.

Krnács Ágota Forrás: Facebook

