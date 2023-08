39 fajta paradicsomot kóstolhattak a csabai bemutató résztvevői

Az egy négyzetméteren 50 kg paradicsom teremhet című projekt folytatódott a minap Lehoczkiné Megyik Erika békéscsabai portáján. Kis termőterületen 105 tő paradicsom található balkonládákban, vödrökben szabadföldön, UV-védett polikarbonát melegházban, és még az utcán is egy kiszáradt meggyfára napraforgószáron felfuttatva. A résztvevők 39 fajtát kóstolhattak meg a kacsazsíros kenyér mellé fogyasztva. A békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör tagjain kívül képviseltették magukat a projektben résztvevő iskolák tanulói és szüleik, a Munkácsy Emlékházban megtartott foglalkozásokon résztvevő felnőttek, valamint a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház Mohácsy Mátyás Kertbarát Köréből is volt látogató.

Csabagyöngye szőlőt szedtek a békéscsabai ültetvényen

Benépesült szombaton a Csabagyöngye szőlő- és gyümölcsültetvény a jaminai bányatavak mellett, a Kenderföldeken, ahol Szedd magad! akciót tartottak, és ennek nyomán többen érkeztek kosarakkal, ládákkal. Az önkormányzati tulajdonban lévő ültetvényt jelenleg egy vállalkozó, a mezőberényi Molnár Péter üzemelteti. Elmondta: két hektáron található szőlő – összesen 16 fajta, a Nérótól az Eszterig, és a terület legnagyobb részét, mintegy egyharmadát Csabagyöngye teszi ki –, valamint fél hektáron gyümölcsös. Hozzátette, hogy a Csabagyöngye ért be a legkorábban, és a szokásnak megfelelően most, augusztus első felében. Mivel sokkal több csapadék hullott eddig idén, mint tavaly, kevesebb öntözésre volt szükség, és a termés is lényegesen gazdagabb lett az előző évihez képest. A szombati Szedd magad! akción részt vett ismerőseivel Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is, aki szerint remek kikapcsolódást jelent, ha az ember a kerttel foglalkozhat.

Munkácsy Mihály is helyet kapott a panoptikumban

Munkácsy Mihály is helyet kapott azon hírességek között, akik láthatók a Madame Tussauds Budapest múzeumban. A panoptikumba került viaszfigura Hans Temple 1887-ben megfestett portréja alapján készült. Mint kiderült, ez a portré volt látható egy ideig a Marzek Kner Packaging békéscsabai, Baross utcai épületén is.

Családi délutánt szerveztek Jaminában

Sült kolbász és vattacukor illata is belengte szombaton Jaminában a Bessenyei utcai sporttelepet, ahol családi délutánt szerveztek. A kisgyermekes családokat többek között kézműves foglalkozással és ugrálóvárral, előadásokkal és bemutatókkal várták. De jaminai kolbászt is sütöttek, kóstoltattak a Csabai Kolbászklub révén, illetve veterán autókat és motorokat szintén kiállítottak, a Wartburgtól a Volgán át a Pannóniáig. Ádám Pál jaminai önkormányzati képviselő – aki Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő mellett a rendezvény fővédnöke volt – elmondta, hogy a Jaminális hagyományaira építve szerettek volna egy olyan eseményt szervezni, amellyel erősíthetik a jaminai identitást. A városrészben is vannak kisgyermekes családok, akik nem feltétlenül mennek be egy-egy programra a központba, fontos, hogy helyben is legyen számukra kikapcsolódási lehetőség.

Zseblámpák fénye mellett ismerték meg a múmiákat Békéscsabán

A világ minden részéről kerülnek elő múmiák – mondta Szvák Enikő antropológus, múmiakutató azon az előadáson, amelyet zseblámpás tárlatvezetéssel egybekötve szombaton a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban tartottak a váci múmiákat bemutató, Rejtélyek, sorsok, múmiák című kiállítás kapcsán. A tárlat október 29-ig tekinthető meg. Szvák Enikő beszámolójából kiderült, hogy az antropológusok csontokkal foglalkoznak: megtisztítják, majd kirakják azokat az anatómiai rend szerint. A csontokból kiderül, hogy férfiról vagy nőről van-e szó, hogy milyen korú lehetett, amikor életét vesztette, illetve, hogy milyen betegségben szenvedett – több példát is mutatott, hogy megállapítható akár a csontrák, akár a szifilisz. A fogazata alapján pedig arra derülhet fény, hogy volt-e olyan időszak, amikor éhezett vagy több hónapig tartó lázzal küzdött.