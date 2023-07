L. Ritók Nóra elmondta, hogy alapvetően pedagógus, és több mint két évtizede vezeti az Igazgyöngy Alapítványt, amely szegénységben élő családoknak és gyermekeiknek kíván esélyt adni. Úgy véli, a változó, felgyorsult, felbolydult világban mindenkinek szüksége van pihenésre. Számára egy ventilálás, egy létszükséglet a rajzolás azért, hogy mindennap újraépítse magát. Az augusztus 3-ig Békéscsabán megtekinthető kiállításának ezért adta a Lélekpihenő címet.

– Próbáltam úgy válogatni, hogy a képek kapcsolódjanak a helyszínhez – folytatta. A grafikái elgondolkodtató módon a természetet, a régmúlt értékeit jelenítik meg, amelyekkel a népművészeti tábor részt vevői is foglalkoznak. Úgy véli, anno az emberek természetközelibb életet éltek, a lecsendesedő alkotó munkában találtak pihenőt. Ő régebben figurálisabb grafikákat készített, mostanában formákban, tárgyakban keresi, hogy az ember milyen lenyomatot hagy.

A kiállításmegnyitón Kölcseyné Balázs Mária, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szakmai munkatársa elmondta, hogy először mint emberrel találkozott L. Ritók Nórával és gondolataival a közösségi oldalon, majd pedagógusként, később pedig alkotóként ismerte meg.

Mészáros Zsuzsanna művészetpedagógus ismertette a többdiplomás L. Ritók Nóra pályafutását, hogy előbb általános-, majd középiskolában tanított rajzot. A szakember a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, képgrafikus, azaz egyedi rajzokat készít. Geometrizált formákat, éles körvonalakat használ, a feszültséget pedig belső vonalrendszer oldja. Légies művein egyes esetekben meleg, máskor pedig élénk színeket használ.

Az elmúlt három évtizedben 60 önálló kiállítása nyílt meg, ami évente átlagosan kettőt jelent, tehát termékeny művészről van szó; csoportos tárlatok révén pedig szerepeltek művei az Amerikai Egyesült Államoktól Kínáig.

– Fontos számára, hogy tisztában legyen önmagával, ezt segíti a képzőművészet. Az általa vezetett Igazgyöngy Alapítvány, valamint az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola a hátrányok kompenzálását tűzte ki célul, az intézmény 650 tanulóval hat településen van jelen. A több díjjal is kitüntetett, számos könyvet is kiadott szakember számára ventilálást jelent a grafika és a rajz, alkotáskor ő is pihen – ecsetelte.