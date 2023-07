A tárlat másik részén az eredeti paraszti kultúrából származó konyhai eszközöket állítják a középpontba, olyan tárgyakat, amelyeket a tájházakban lehet megtalálni. Régi kávédarálóból például legalább tíz megtalálható a kiállításon.

A látványkonyhában a tészták, így a csigakészítés fortélyait mutatják be, a játszósarokban gyümölcsök, zöldségek nemezelésére nyílik lehetőség. A kis konyhát a bútorfestők Békés vármegyei mintákra alapozva rendezték be, ahol a gyerekek a régimódi konyhai eszközök világába tekinthetnek be.

A látogatók a sokadalmi téren négyfajta mesterség-bemutatót láthatnak, amely mindegyike érinti a konyhai tematikát. A hímzés középpontjában a Békés megyei szűcshímzés mint a szellemi kulturális örökség része áll. Emellett a gyapjú- és vászonszövés, a fafaragó és kosárfonó műhely is rengeteg érdekességet tartogat.

Az Alföld hét népművészeti egyesülete minőségi és míves termékek vásárával is várja az érdeklődőket.