Kölcseyné Balázs Mária, a Dél-Alföldi Regionális Közművelődési Egyesület elnöke, a tábor vezetője és szervezője elmondta, kezdetben még diákönkormányzati táborként működött a nyári program, azonban ma már úgy nevezik, hogy a Dél-Alföldi Regionális Közművelődési Egyesület Komplex Ifjúsági Tábora. A szervező hangsúlyozta, azért ezt a nevet kapta az egyhetes program, mert ez mára nem kifejezetten gitártábor - bár a zenei csoportok dominálnak, s nagy többségében gitárosok vannak - hanem egy zenei és diákújságíró tábor, ami időnként egyéb kurzusokkal is kiegészül. Korábban volt már filmes, illetve önismereti kurzus is, ebben az évben viszont csak zeneelméleti és újságírói kurzusokkal várták a résztvevőket.

Kölcseyné Balázs Mária elárulta, idén hét csoportban negyvennégy táborozóval dolgoznak. 20 százalékuk az, aki először vesz részt a táborban, 31 százalékuk másodszor látogatott el, a többiek pedig több éve erősítik a résztvevők sorát - közülük sokan már tíz éve is van, hogy visszajárnak. Az idei statisztikák szerint huszonkét középiskolás és nyolc egyetemista van a táborban, néhányan pedig korban felettük és alattuk is vannak.

Szakmailag és emberileg is elismert csoportvezetőkkel dolgoznak

Kölcseyné Balázs Mária ismertette, hogy már a táborvezetőség legutóbb bekerült tagja is tíz éve visszajár hozzájuk. Mind mondta, egy összeszokott, egyénenként kiválasztott, felkért csapatuk van.

– Az elsődleges szempont nyilván a zenei (vagy újságírói) szakértelem, de legalább ugyan ilyen fontos az is, hogy hogyan bánnak a gyerekekkel. Egyenként kerestem meg személyesen a csoportvezetőket. Az oktatók egy része Békés megyei, akik az itteni körökben is ismertek, és vannak távolabbról érkezett, országosan ismert előadók is – fogalmazott.

A szervező a helyiek közül kiemelte például Lustyik Pistit, aki a Kemény Gitár Klub vezetője, illetve Borsodi Lacit, akit a tábor egyik szakmai lelkének nevezett. A távolabbról érkezett, országosan is elismert előadók között van többek között Kelemen Angelika jazz énekes, aki a Hiperkarmában is vokálozik, főállásban pedig jazz iskolában tanít. Vagy Petruska András, aki szintén már több mint tíz éve állandó csoportvezető a kétegyházi zenei programon.