Ha nyár, akkor táborozás. Mezőkovácsháza művelődési központjában váltják egymást a közösségek, a minap gyermek hímző szakkörnek volt foglalkozása Adok Erika vezetésével. Elmesélte, miként válik egy hímzőkeret a modern kütyük riválisává.

– A Mütyür szakkör résztvevői érdeklődtek a hímzés iránt, nosza, megragadtam az alkalmat és az alsós gyerekekkel leültünk, megtanultuk az alapokat. Vannak nagyobbak is, akik nyitottságot mutattak e kézműves tevékenység iránt. A nyár egy nyugodtabb időszak, nem kell rohanniuk különórákra, suliba, a telefonozás is unalmassá válik, ahogy az otthoni elszigetelődés is. Akik eljönnek, azok ráéreznek az együtt töltött idő hasznosságára és arra, milyen szép munkák kerülnek ki a kezeik közül. Vittem előnyomott anyagot, de nagyon érdekelte őket a drukkolás, vagyis a sablonozás. Nosza, erre is megtanítottam őket. Játékként élték meg ezt a munkafolyamatot is – mesélt a szakkör vezetője a varázslásról.

Adok Erika vezeti egyébként a Mütyür szakkört Kovácsházán, a hímző- és játszóházas tanfolyamot is elvégezte, hogy foglalkozhasson gyerekekkel. A Mütyür szakkörben mindenféle technikát használnak (gyöngy, papír, fonal). Közben sokat beszélgetnek, ahogy hímzés közben is. Van igény ajándékok készítésére, s olyankor a gyerekek a lelkük minden kis rezdülését beleviszik a munkadarabjaikba – tette hozzá a szakkörvezető.