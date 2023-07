A művészt Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese, egyben volt tanítványa méltatta. Köszöntőjében arról beszélt, hogy fiatal iskolásként még talán nem is érzékelte, mennyire fontosak akkori pedagógusának tanításai. A főiskolán és az egyetemen is a kulturális irányvonalon kezdte tanulmányait, ezek végeztével pedig a kulturális, művészeti világban helyezkedett el, habár nem alkotóként, hanem fogadóként. Elárulta, nagy felismerés volt a számára az, amikor rájött, mennyire fontosak voltak pedagógusának tanításai, melyeket jelenlegi munkakörében is hasznosít.

Gombos Ildikó megerősítve Forczek Győző szavait felidézte egy volt tanítványának esetét, akivel korábban magas szinten végezték az ábrázoló geometriát. Tanítványa, miután kikerült a kezei közül építész lett. A fiú egy találkozás alkalmával elmesélte neki: egy alkalommal álmennyezetet kellett készíteniük, amit senki nem tudott megcsinálni, kivéve ő, aki emlékezett egykori tanárának szavaira. Úgy fogalmazott, ezek a visszajelzések erősítik meg abban, hogy a munkájának minden perce megérte a nehézségek ellenére is.

Gombos Ildikó képein a valósághű ábrázolás tükröződik, azonban alkotásainak mindig van mögöttes tartalma, eszmei mondanivalója. Fotó: Für Henrik

A kiállítást Mészáros Zsuzsa vizuál-kulturális szakember nyitotta meg, aki bemutatta az alkotót. Elhangzott, Gombos Ildikó hagyományos festőnek tartja magát, a valósághű ábrázolást kedveli, azonban alkotásainak mindig van mögöttes tartalma, eszmei mondanivalója. A művésznek a legfontosabb az anyaság, a család, a gyermekei. Ezt követi a táj szépsége, ami rabul ejti őt, egyik legkedveltebb témája a virágok.

Gombos Ildikó ezen témákat különböző techikákkal fejezi ki. Művészetének fontos eleme a kerámia, a kiállításon három anyasággal kapcsolatos plasztika is látható, míg a Koszovó című kerámiája a háború szörnyűségeit fejezi ki. Képeinél nem csak a színeket használja kifejezőeszközként, hanem a vonalakat is, festményei mellett több grafikája is helyet kapott az Átrium falain.