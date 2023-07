A Pénzügyőr Zenekar formációival is találkozhatnak

Dr. Kovács Tamás, a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója elmondta, a Pénzügyőr Zenekar komoly hagyományokkal rendelkezik, az előzményei a 19. századig nyúlnak vissza, míg hivatalosan 1942-ben, az akkori pénzügyminiszter alapította meg. Pénteken a Pénzügyőr Zenekar népzenei együttese lép fel, amelynek tagjai magyar, erdélyi, román és balkán dallamokat játszanak.

Szombaton a 2005-ben alakult Pénzügyőr Big Band zenél, amelyben dr. Kovács Tamás is játszik gitáron, és Tatár Szidónia is énekel majd. Vasárnap a Pénzügyőr Zenekar lép színpadra, amely egy klasszikus fúvós fesztiválzenekar, és Erkel-, Kodály-, Brahms- és John Williams-műveket is játszik majd. Kiemelte, hogy a NAV egyre nagyobb energiát fordít arra, hogy a befizetett adóforintokból egyre több kedvezményt, és akár kulturális szolgáltatást is nyújtson az állampolgároknak.