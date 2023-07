Beol podcast 21 perce

Fényeső albummal jelentkezett a Supamono: a Beol podcast vendége Nédó Géza

A közelmúltban mutatták be a békéscsabai Supamono Fényeső címet viselő albumát. A lemez tizenegy számot tartalmaz. Nédó Géza, a Supamono zenei producere elmondta, hogy a dalok populárisak, kicsit disco-house jellegűek, rádióbarátok, és miközben a 80-as éveket idézik, modernek is. A szövegben a keresztény vonalat viszik, finoman és ízlésesen, hogy akiket ez nem mozgat meg, azok is megtalálhassák bennük az üzenetet.

Licska Balázs Licska Balázs

Fotó: Für Henrik

