– A zene már egészen gyermekkorom óta kísér, a Hobo Blues Band munkássága korán rabul ejtett, de a rock and roll is közel áll hozzám. Zenefanatikus vagyok, s a blues az, ami mélységével, eredetével igazán megérintett. Az egész életem átszövi, inspirálja – mondta el a Papp Ádám költő, aki korábban dobolt, basszusgitározott is egy punk-rockzenekarban. Énekelt és dalszövegeket is írt (ír jelenleg is), nagy álma egy saját blues zenekar. Versei saját bevallása szerint önazonosak; olykor kicsit nyersek, de klasszikusak és modernek is.

– Ebben a vegyességben tükröződik az, ami én vagyok. Fontos a közönséggel való személyes találkozás, szeretem, ha odalépnek hozzám, ha jókat beszélgetünk. Nem játszom az elérhetetlen figurát, hétköznapi embereknek írok, a verseim nem akarnak túlmutatni azon, amilyen vagyok, mint amilyenek az olvasóim – részletezte. Hozzátette, a versolvasás és az írás is egyfajta meditáció számára. Eszébe jut egy gondolat, leírja az első betűt és pár perc múlva meg is születik a költemény, fentről jön az ihlet.

– Az is előfordul, hogy leírok pár mondatot, otthagyom, aztán eltelik pár óra, vagy hét, leütöm a hozzá tartozó szavakat, úgy áll össze. Ritkán javítok bele, ami elsőre jön, kerek – fogalmazott a költő, aki már húsz éve ír. Nagyszülei egy zuglói iskolában dolgoztak gondnokként, ott lakott velük és szüleivel az épületben. A falakon tablókat és a híres írók, költők arcképeit látta nap mint nap. Megragadta József Attila, Radnóti Miklós, Ady Endre költészete, főleg, hogy verseikkel tanult meg olvasni négyévesen. – Az általánosban indultam a versmondó versenyen, amit József Attila Tiszta szívvel című költeményével megnyertem. Ez az élmény még inkább a kötészet, a dalok és a zene felé vitt. Közben hétéves koromtól színitársulat tagja is lettem – sorolta. A témákat érintve hozzáfűzte, szerelmes verseket már inkább csak a feleségének ír. A lecsendesült pillanatoknak sokszor teret ad.

– A bluesosabb költeményeim az útkeresésről és az úton való haladásról szólnak. Eddig három magánkiadásban megjelent kötetem született; 2016-ban a Félhomályok füstjében című, egy évvel később a Zene marad!, a harmadik pedig eddigi életem nagy szakaszának fő műve, a Blues az Úton. Hamarosan kijön a negyedik kötet is, ami a legutóbbi folytatása, az Úti versek. Nagy örömömre kapható lesz országszerte a könyvesboltokban. Tervben van még egy spirituálisabb kiadvány, ami nem erőltet majd rá semmit az emberekre, a realitás talaján marad.