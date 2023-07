A végegyháziak bábcsoportja 2018 év végén alakult Kiskincs néven, a Nemzeti Művelődési Intézet Bűvös Bábos program keretében, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház mentorálásával. Így kezdődött el a Kiskincs élete a dél-békési községben.

A programban lehetőségük volt Békéscsabán és Lakiteleken is megmutatni munkájuk eredményét. Azóta is folyamatosan próbál a csoport és több kisebb előadással is készült már. A csoportnak 5 gyermek a tagja, heti rendszerességgel találkoztak a tanév során.

A nyár azonban náluk is a pihenésről és a feltöltődésről szól, hogy ősszel új erőkkel tudjanak nekivágni az új kihívásoknak és az előadásoknak.

A csoport vezetője Kinyó Ágnes, aki nagyon sok szakmai segítséget és mentorálást kapott a Békéscsabai Napsugár Bábszínház munkatársaitól. Ő vitte el a gyerekeket a kiállításmegnyitóra, Lakitelekre, ahol több Békés vármegyei amatőr bábcsopot vezetője is jelen volt.