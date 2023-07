Ahogy említettük, a hét gerincét a tánc, a tánctanulás adja. Kedden méhkeréki, szerdán eleki, csütörtökön bihari és kétegyházi táncok kerülnek középpontba, azokat ismerhetik meg és sajátíthatják el a fiatalok.

Az elnök kitért arra, hogy a táncon kívül könnyed programok is színesítik a napokat, moziest és sportvetélkedő is szerepel a palettán, illetve a gyerekek szombaton belépőt kapnak a Gyulai Várfürdőbe.

– A szakemberek, a pedagógusok nélkül a tábor nem jöhetne létre. A diákokat olyan országosan elismert néptáncpedagógusok segítik, mint Netye György, Nedró János, Grósz György és Bágy György. A hagyományőrzés vonalán Martyin Emília néprajzos-muzeológussal, illetve a helyi román iskola tanáraival közösen állították össze a tematikát. Emellett minden iskolából érkeztek pedagógusok, hogy vigyázzanak a gyerekekre.

A tábor egyébként hagyományos gálaesttel zárul pénteken este 6 órától, amelyen a résztvevők bemutatják a héten tanultakat. Mellettük az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyesület és a méhkeréki Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes is fellép, a programot pedig közös vacsorával zárják, amin, ahogy a gálán, a szülők is ott lehetnek.

A 10 éves Orosz Nóra, a Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákja hírportálunknak elmondta, elsősorban a tánc vonzotta a táborba.

– Szeretek mulatozni, aminek a tánc a legjobb eszköze – tette hozzá. Mint elárulta, nagyon jól telnek a napok, különösen, mert nagyon szeret táncolni, de az is tetszik, hogy ott alszanak a táborban. Hozzátette, érdekes volt a hétfői kétegyházi látogatásuk is, ahol múzeumi programok és foglalkozások is várták őket.