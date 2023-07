Beol podcast 1 órája

A filmkészítés egy nagyon összetett dolog – a Beol podcast vendége Major Gyula

A közelmúltban fejeződött be a Szeverényi Mihály békéscsabai festőművészről készülő portréfilm forgatása, melynek Major Gyula, békéscsabai filmes szakember volt a rendezője. Nevéhez már több kiváló film és portréfilm is fűződik. Filmjeiről, a forgatások nehézségeiről, és kulisszatitkokról is beszélgettünk vele a Beol podcast ezen adásában.

Beol.hu Beol.hu

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

Ezek is érdekelhetik